"Муж не давал деньги на искусственное оплодотворение, поэтому взяла кредит"

"Сыну 26 лет, а ведет себя, как ребенок, - пишет 48-летняя Анна Алексеевна из Черкасской области. - Познакомился на работе с женщиной, у которой трое детей. Хочет жениться и усыновить всех ее дочек. Говорю: "Сынок, не спеши. Если вы не подойдете друг другу и разбежитесь через полгода, ты на этих детей будешь платить алименты". Но он никого не слушает. Решил, что это его половинка".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото русого человека в черной футболке с трезубцем. Он обнимает темноволосую женщину в очках. На обороте подпись: "Иван и Светлана".

- Хотите вы того или нет, сын женится на Светлане. Усыновит дочерей от первого брака и станет отцом для ее четвертого ребенка. Не верите в продолжительность их отношений, потому что потенциальная невестка вам не нравится. Но вряд ли он протянет и полгода с женщиной, которую сватаете вы. Со Светланой имеет шанс прожить долгую и счастливую жизнь. Она будет стимулировать его найти хорошую работу и отказаться от пагубной привычки. Бросит пить еще до свадьбы.

"Дочь Анастасия восемь лет ухаживала за лежачей женщиной, - рассказывает в письме 59-летняя Екатерина Александровна из Львовской области. - Ей должны были достаться дом и 12 "соток" земли. Но через неделю после смерти появился племянник женщины. Нанял адвоката. Хочет отсудить у дочки все. Мы напуганы. Хотя документы на дом были оформлены по закону. Боюсь, что дочь останется без крыши над головой. Видимо мне время ехать на заработки, чтобы собрать какую-то копейку".

- Нечего бояться. Племянник не может рассчитывать на то, что покойная завещала вашей дочери. До Нового года Анастасия забеременеет в третий раз. Ждите внуков летом. Поездку на заработки лучше отложить до февраля. Будут проблемы с оформлением документов, будут встречаться недобросовестные работодатели. Обещать будут одно, а платить - намного меньше.

"У сестры было четыре выкидыша, - пишет киевлянка Оксана Анатольевна, 48 лет. - Родила первого ребенка в 45 лет. Муж не давал деньги на искусственное оплодотворение, поэтому Таня взяла кредит и рискнула. Имеет хорошую девочку. Но муж до сих пор держит на нее обиду, что все скрывала. Вижу, они отдалились. Он часто не ночует дома. Подозреваю, что у Евгения появилась другая женщина. Но сказать Тане об этом боюсь. Она и так много пережила".

Вкладывает в конверт фото со свадьбы Татьяны и Евгения. Рыжеволосая женщина в пышном белом платье надевает кольцо на палец худому и высокому мужчине. На обороте подпись - 1999 год.

- Зря подозреваете Евгения в измене. Часто не бывает дома, потому что работает в две смены, чтобы обеспечить семью. Татьяна о его подработках знает. Супруги планируют в ближайшее время купить новую квартиру. Ваша задача - отговорить сестру рожать еще. Вторая беременность даст серьезные осложнения на почки. Ее дочь и ваша крестница будет иметь талант к музыке. Если развивать это в ней, прославит ваш род на весь мир.

"Влюбилась в начальника, - рассказывает в письме Людмила из Киевской области. - Мы познакомились два года назад. Я разведена, у него есть жена и дочь. Знаю, что в браке он несчастлив. Сам об этом говорил. Сначала наши чувства были взаимны. Он пригласил меня на свидание. Снимал для меня квартиру недалеко от офиса. Часто оставался ночевать. А когда забеременела, стал избегать. Хотел уволить, хотя закон это запрещает. Боится, что обо всем расскажу его жене. Хочет за 10 тысяч долларов откупиться от меня. Заставляет подписать документы, что между нами никогда ничего не было".

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет ладонь на фото блондинки в джинсовой рубашке. На шее у женщины - бусы из янтаря.

- На чужом горе счастья не построишь. Мужчина не уйдет из семьи, как бы его ни шантажировали. Деньги на ребенка давать будет. Скоро захочет с ним познакомиться, но вы не позволите этого. Будет в вашей жизни другой, который заменит первенцу отца.

"Имею троих детей, а доживать приходится в одиночестве, - пишет 78-летняя Александра Анатольевна из Ровенской области. - Сначала старший сын уехал в Америку. Теперь перебрались две дочери с зятьями и внуками. Я осталась одна. Родителей похоронила восемь лет назад, мужа не стало в 2018 году. Дети зовут к себе. Но я там своего будущего не вижу. Кто-то должен следить за домом и двором. На столе лежит записка - куда звонить, когда меня не станет. Не знаю, кто похоронит. Ближайшие родственники теперь живут в Польше. Соседка ежедневно в гости ходит. Проверяет, или я еще жива. Отложила деньги на похороны и на памятник. Дети просят переписать дом на соседа, чтобы было кому за мной ухаживать".

- Через год переедете к детям в Штаты. Младшая дочь позовет нянчить внуков. Бог отмерил вам долгую и счастливую жизнь. Не спешите планировать собственные похороны. Деньги, которые собираете на памятник, лучше отдайте на благотворительность. Дом выставите на продажу в марте следующего года. Покупатель найдется быстро.