"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры"

"29-летняя женщина оказалась на улице из-за измены мужа. Сама воспитывает троих маленьких детей. Не согласилась отдать в детский дом, потому что знает, что такое интернат. Семья арендует маленькую старую избушку. Давайте поможем купить им собственное жилье", - написала в фейсбуке журналистка 46-летняя Светлана Ляшенко об Александре РУДЕНКО из города Кролевец Сумской области.

Александра Руденко сама воспитывает 5-летнюю Владиславу, 3-летнего Ярослава и Иоанна, 2 года.

- Трижды сходилась с мужчинами. От каждого родила ребенка, - рассказывает. - Первый оказался наркоманом, сбежала от него. Два следующих пьянствовали и издевались. От последнего ушла, изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры. С детьми меня приютила одна бабушка. Она обратилась в редакцию местной газеты. Там помогли собрать для нас одежду и продукты.

Когда родила Ивана, сняла дом. По воду езжу с 50-литровой пластиковой бочкой за ​​300 метров. По несколько раз в день вожу ее в детской коляске на гору к дому. Сажаю огород. Но во дворе нет ни погреба, ни сарая. Приходится все хранить в сенях. Недавно хозяйка сказала, чтобы выбирались. Хочет деревянный дом разобрать и перевезти к сыну. Нам некуда идти. В селе более или менее нормальный дом стоит 50 тысяч гривен.

Женщина - швея по образованию. Сейчас не работает, находится в декретном отпуске. Живет на детские выплаты - 2,4 тыс. грн.

- В свободное время вяжу и рисую картины. Дети всегда со мной. Любят, когда читаю им сказки. Когда родила Ивана, соцслужбы предлагали старших детей отдать в интернат. Отказалась, потому что знаю, как трудно там.

Александра Руденко росла в детском доме.

- Мои родители имели четверо дочерей и сына. Мать была алкашка. Меня и сестру-близнеца оставила в роддоме. Росли в интернате. Нас хотела удочерить одна семья. Взяли на испытательный срок и вернули. Я на кухне отковыривали плитку. Очень шибушна яросла. Оля была спокойная, но копировала меня. Нас наказывали. Били или топили. Няня и воспитательница заставляли делать им массаж.

В 6 лет мою сестру удочерили. Я долго плакала. Уже взрослой узнала, что разлучать нас не имели права. Все эти годы я не переставала думать об Оле. Недавно узнала, что ее нет в живых. В 19 лет трагически погибла.

Свою мать нашла в 2013 году. Живет в селе на Полтавщине в заброшенной избе без света. Нашу трехкомнатную квартиру в городе профукала. Поехала к ней спросить, зачем оставила нас с Олей. Она ответила: "Вы нам были не нужны". Об отце только сказала, что уже умер.

Чтобы помочь Александре Руденко приобрести жилье, можно перевести деньги на ее карточку Приватбанка:

4149 4991 0617 3402 (Алeксандра Александровна Рудeнко).