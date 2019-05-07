Мраморный памятник будет стоять 20 лет. Гранит выдержит более 50

- Есть гранит для строительства. Этот камень добывают методом взрыва. Имеет много микротрещин. Не выдерживает перепадов погоды, неустойчив в обработке. А декоративный гранит получают большими блоками, режут на плиты. О поставке такого материала я договорился 20 лет назад, когда открыл фирму. Начали изготавливать памятники из натурального камня, - говорит 57-летний Вадим Ястремский, владелец предприятия по изготовлению надгробий. Бывший военный. Занялся каменными работами, когда вышел в отставку.

Как тогда делали памятники?

- Прямоугольный камень, высечены имя и дата смерти. Редко - портрет. Через несколько лет начали появляться закругленные.

Мы экспериментировали с цветами. Сначала был черный гранит - габро. Есть еще лабрадорит - на черном фоне вкрапления синего и сине-зеленого оттенков. Затем добавились серый, зеленый, коричневый, красный, розовый, оранжевый. Можем компоновать их. Впоследствии начали на камне вырезать цветы, кресты с плащаницей. Все делали вручную, электроинструментом.

Надгробия были высотой 80-120 см, шириной 50-60. Сейчас преобладают большие - высотой 1,5-1,7 метра, в ширину 70-80 сантиметров.

Каждый заказ требует индивидуального решения. Люди не хотят, чтобы вид был, как у всех. Мы с сотрудниками ездим на выставки. Четыре года назад был в Польше. Изучали каменотесные формы и модели. Там практически нет портретов, акцент на простоте.

Какие материалы используют?

- Из натурального камня - мрамор. Мы с ним не работаем, слишком мягкий. Впитывает кислотные дожди, зарастает мхом.

Стойкий материал - гранит. Какое-то время работали с мраморной и гранитной крошкой, которые заливают цементным раствором. И такой материал всегда считался недолговечным.

Раньше ставили металлические, бетонные памятники, пластиковые. Однако они долго не стоят.

Сколько прослужит гранит?

- Гранитная крошка и бетонные изделия выдерживают 10 лет. Там, где собираются снег, лед и вода, появляются микротрещины, бетон расслаивается и крошится.

Мрамор выдерживает 20 лет. Затем начинает зеленеть. Гранит простоит более 50 лет. Его можно повредить только механически.

Как делают надписи на камне?

- Работаем руками. Это занимает несколько дней. Чтобы сделать нужную форму надгробия, мастера режут плиты электроинструментом.

Менеджер, принимающий заказ, умеет рисовать. Заказчик видит, какой будет памятник. Когда проект подписан, его передают каменщику.

В последнее время работаем с 3D-моделями. Создаем на компьютере в разных ракурсах объемное изображение - детально видно, как будет выглядеть место захоронения.

Сейчас есть технология лазерного нанесения.

- Машинный портрет выглядит плоским, будто ребенок рисовал. Машина выбивает, как и принтер, - строками. Художник же чувствует структуру камня. Ручная работа имеет больше жизни, если можно так сказать.

Что изображают на памятниках?

- Раньше не было культуры изготовления портретов. В металлические и бетонные надгробия вмуровывали фото на металлокерамике. Постепенно перешли к ручному нанесению на камень. Художник берет фото и через копирку переводит на гранит контур лица. С помощью различных инструментов выбивает портрет. Каждая его точка - точный удар мастера. Недавно добавили фотопечать на керамограните. Это керамическая плитка с напечатанной фотографией, которую перед нанесением можно обработать на компьютере. Портрет цветной, не теряет яркости и долго служит.

А каменные фигуры заказывают?

- Таких заказов стало больше. Люди хотят передать образ покойного. К памятному знаку привлекают библейские символы - ангелов, которые охраняют могилы близких. Однако ангелам нельзя оставлять черты человека, их назначение другое. Есть направление искусства, связанное с ангелами: охранники, проводники. В основном имеют мужские лица.

В каждом случае консультируюсь со священником. Он подскажет, например, что изображение человека не стоит ставить выше креста. А ангел не может иметь лицо человека, которого охраняет.

Есть ли мода на ограждения и как она изменилась?

- Высокие ограждения перестали заказывать в начале 2000-х. Их воровали, чтобы сдать на металл. Начали ставить металлические до 40 сантиметров высотой. Постепенно перешли на гранитные столбики, декорированные металлом. Сейчас мода на малые ограждения - между каменными столбами ставят перемычки разной толщины, формы и цвета. Единственный уход за ними - иногда протирать от грязи.

На какие услуги сохраняется спрос?

- Мемориальные комплексы погибшим воинам, жертвам Голодомора, чернобыльцам. Изменяются форма и материалы. Был период, когда в селах устанавливали памятники и мемориалы из бетона. Они разрушаются. Им на замену заказывают из натурального камня.

Сколько стоит памятник?

- От тысячи гривен до сотен тысяч. Бюджетный вариант - 3-5 тысяч гривен. На цену влияют количество камня, каменотесные, художественные и граверные работы, сложность установки.

Люди пытаются поставить к годовщине смерти. Почему?

- Практической причины нет. Это не связано с проседанием земли, техническими моментами или религиозными канонами. Делают, потому что так принято. В год после смерти люди хотят видеть памятник. Мы устанавливали и до года, и после. Делаем конструкцию, которая не даст сместиться или наклониться памятнику.

Можно самому сделать это качественно?

- Нередко наши заказчики берутся устанавливать самостоятельно. Но где-то у 70 процентов памятники наклоняются или падают. Потому что технологически неправильно выстраивают конструкцию. Мы рассчитываем так, чтобы надгробие опиралось на твердую землю. Используем железобетонные балки, заливаем бетоном.

Как распознать профессионалов в этой сфере?

- Профессионализм начинается с изучения потребности заказчика. Мастера прорисовывают форму и детали. Цену должны предложить разную - чтобы человек имел возможность выбирать. В солидной фирме формируются каталоги. Есть гарантия. Одна фирма выполняет полностью весь заказ. Устанавливать памятник должны те, кто его изготовил.

Деревянные кресты продают от 300 гривен

От 700 грн стоят самые дешевые бетонные памятники с цветником. Бывают прямоугольные, полуовальные, в форме креста. На надгробия добавляют литые декоративные элементы и барельефы в виде гирлянд, крестов, ангелов и тому подобное. Их могут покрасить в бронзовый цвет. Пластиковая табличка с именем и датами - от 250 грн, овальная форма с фото - от 350 грн.

Самый простой деревянный крест будет стоить от 300 грн. Дерево покрыто коричневым лаком. За 450 грн предлагают с круглыми элементами на концах креста.

Металлический крест из квадратного профиля можно приобрести от 420 грн. За 530 грн добавляют фигурку Иисуса Христа, крашеную в золотистый цвет на черном фоне.

Надгробие из гранитной крошки - от 2500 грн, дополнительно берут 900 грн за цветник.

Металлических памятников не изготовляют, так как их часто воруют.