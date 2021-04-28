"Два года тому назад влюбилась в сводного брата, - пишет 20-летняя Алина из Киевской области. - Когда мне было 14, родители развелись. Мать вышла замуж второй раз, за мужчину, у которого было трое детей. Старшего сына он забрал с собой, младшие дочери жили с его бывшей женой. С Игорем мы не ладили, хоть и делили одну комнату. Он постоянно смеялся надо мной в школе. За это хамское поведение невзлюбила его. Он встречался со многими девушками. удивлялась, что они в нем нашли. Но недавно поняла, что этот человек мне не безразлична. Игорь поехал учиться в столицу. Живет в общежитии. Общаемся по телефону каждый день, но о чувствах молчу. У него есть девушка ".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, кладет ладонь на фото Алины - блондинка в джинсовой куртке.

- У Игоря никого нет. Отношения с одноклассницей исчерпали себя, когда поехала учиться в Польшу. О ваших чувствах не догадывается. Боитесь, как на это отреагируют матьи отчим, когда узнают. Не спешите с признаниями. Влюбленность пройдет быстрее, чем надеетесь. В мае ждет знакомство с женихом. К концу года обручитесь, в следующем - поженитесь и станете родителями.

"Четыре года тому назад начала общаться с соседом Иваном, - пишет 69-летняя Оксана из Полтавской области. - Он предложил сойтись. У меня было два неудачных брака. Согласилась, потому что что-то в нем притягивало. Сын уехал жить за границу, я оставалась одна. А так хотелось еще любви и ласки. Не прошло и месяца, как переехала к Ивану, а в селе нас начали обсуждать. Больше всего сплетничали его дети. Боялись, что заберу их дом. Но зачем? У меня есть свой - большой и новый. Когда отец слег и я начала за ним ухаживать, изменили отношение ко мне. Иван предлагает жениться. Мне через месяц исполнится 70. Какая свадьба? Недавно приснился покойный муж. Стоит напротив, что-то пытается рассказать. Губы шевелятся, но слов не слышу".

Прислала фото с Иваном. Женщина в махровом халате обнимает мужчину. Оба сидят на диване. Позади на стене висит картина - вышитые бисером три белых волка.

- До вас Иван имел отношения с женщиной, которая надеялась на переезд к нему. Уже и вещи собрала, но он с ней жить не захотел. Теперь она смотрит косо на вас. Врагов есть больше, чем надеетесь. Но это не должно беспокоить. Желайте им добра, и ничего плохого причинить не смогут. Муж снится, потому что часто думаете, как он отреагировал бы на ваше решение выйти замуж. Долго держали траур по любимому. Пора устраивать свою жизнь. Распишитесь с Иваном. Обоим станет спокойнее, когда узаконите отношения.

"Было трое своих детей, а еще двух - усыновила, - рассказывает в письме 34-летняя Лилия из Житомирщины. - Сестра умерла от коронавируса. Воспитывала детей сама. Бросить племянников не могла. Кроме меня, у них никого нет. Мужу не нравится . Чтобы прокормить такую ​​семью, одной работы будет мало. Собрался ехать в Польшу, а я пускать боюсь. Если бросит, куда я денусь?"

Биоэнергетик достает из конверта фото бородача в зеленой футболке. У него на плечах сидит девочка лет четырех. На обороте подпись "Максим и Мария".

- Такого верного и надежного мужчину еще надо поискать. Не бойтесь и дайте ему шанс показать способности. За рубежом заявит о себе, как о хорошем мастера. Найдет хорошую работу, но домой будет наведываться раз в несколько месяцев. Потерпите немного. На заработанные им деньги приобретете больше дом для семьи. Не карайте себя за выбор, который сделали в прошлом году. Если бы не усыновили племянников, не простили бы себе этого. Дети хорошие, с ними проблем не будет. Скоро начнут называть вас мамой. Не отказывайтесь. Сестра на том свете радуется, что они под надежной крылом.

"19 лет тому назад дочь уехала на заработки, - пишет киевлянка Светлана Ивановна, 82 года. - Там познакомилась с итальянцем. Живут вместе, но расписаться он ей не предлагает. Илона чувствует себя незащищенной. Какое будущее ее ждет? Домой возвращаться не хочет. Здесь остался ее дом. Я едва справляюсь".

- Напрасно держите дом пустым. Давно пора поселить там квартирантов. Иметь дополнительную копейку к пенсии, и дому нужен уход. Дочь не вернется. Итальянец не узаконивает отношений с ней, потому что его дети против брака. Боятся, что украинка присвоит их имущество после смерти отца. Распишутся только при условии, если она подпишет брачный контракт. Илону устраивает гражданский брак. Не пытайтесь перетащить ее домой. Там счастлива и уверена в завтрашнем дне.

"У мужа 10 тысяч зарплата, нам не хватает, - пишет 39-летняя София из Львовщины. - С двумя детьми на нее можно жить неделю-две, но не месяц. Только коммуналка - половина суммы. Кума позвала в Польшу на работу. У меня опыта нет, языка не знаю. Пришлось учиться быстро. Чтобы сортировать одежду, надо польский понимать. Втянулась, освоилась, пошла на повышение. Домой приезжала каждые два месяца. В марте вернулась без предупреждения, а муж дома не ночует. За младшим сыном присматривает дочь - кормит, учит, меняет постель. Начала скандалить, а Виталик вещи упаковал и заявил, что едет к другой. Жалею, что его не отправила на заработки. Тогда знал бы, какой кровью и потом даются деньги. Только как жить дальше, не понимаю. Мать старенькая. Оставить на нее детей не могу".

Биоэнергетик обводит свечой вокруг фото Софии и ее мужа Виталия. Оба худые, высокие, у мужчины - шрам на щеке. Свеча загорается ясно, но потом гаснет.

- Не держитесь за прошлое и не вините себя, что муж вскочил в гречку. Пойдите в отпуск на месяц. Этого хватит, чтобы обдумать, как жить дальше. Кума уже перевезла семью в Польшу и вам советовать сделать так же. Если решитесь, первый год будет непросто. Но жалеть об этом не будете. Бывший даст согласие на вывоз детей за границу при условии, что откажетесь от алиментов. Вы одинокой не останетесь. Рядом уже есть мужчина, который помогает и поддерживает. Хватит воспринимать его только как друга.