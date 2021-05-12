Мила Поворознюк носит одежду позапрошлого века

- В моем гардеробе нет ни джинсов, ни кроссов. Не могу отказаться только от современного белья. Потому что белье, которое носили в XIX веке, хотя имеет красивые рюши и кружева, не практично. И все же белье того времени одеваю поверх бюстгальтера и трусиков, - говорит блогер 29-летняя Мила ПОВОРОЗНЮК из Винницы. Имеет коллекцию одежды XIX в. Ходит в таком наряде два года.

Мила Поворознюк заинтересовалась старинной одеждой в студенческие годы. Тогда попала в винницкий клуб исторической реконструкции "Аркона".

- В школе я не любила историю. Потому что в учебниках не было жизни. Только стрелочки на картах и ​​факты различных событий, - рассказывает. - Мне хотелось знать, с какими бытовыми проблемами люди сталкивались и как их решали. Когда стала студенткой, начала изучать исторические эпохи. На выходных занималась в киевской студии танцев XVIII-ХIХ веков. Семь лет тому назад открыла свою в Виннице. Начала ездить на балы. Когда в городе проводили праздники, приглашали выступить или просто приехать в винтажном наряде. Сначала надевала его, когда хотелось. В какой-то момент решила, что ретроодежда станет для меня обыденной.

На улице привыкла к неоднозначным взглядам. Кто-то восхищается, а кто-то удивляется, не понимает. В позапрошлом году в Виннице организовали уборку набережной. После этого владелец ресторана над Бугом пригласил на чай. Один выпивший клиент стал расспрашивать, почему я так одета, местная ли я, не сепаратистка ли. Требовал показать паспорт. Началась перебранка. Подошла охрана и нас развела. Не терплю оскорблений. Могу послать. Когда начинаю использовать нецензурную лексику, то даже у моего мужа уши вянут.

Мила Поворознюк в браке с программистом 30-летним Алексеем. Познакомились во время реконструкции исторических событий.

- Для свадьбы мы выбрали образы XIX века. Объемное платье с тремя слоями рюшей заказывала у портнихи. Хотя сама шью. Но что-то несложное - юбку, рубашку. Имею машинку и оверлок. Делаю пуговицы. Первым сшила стилизованное пальто осенью 2012-го. Их у меня уже четыре.

Многие винтажные вещи покупаю в магазинах секонд-хенда. Хожу туда раз в две недели. Главное - попасть в день завоза. Продавцы меня знают и откладывают. -Как-то нашли очень хорошие перчатки. Часто в таких магазинах бывает классная ткань для платьев или юбок.

Имеет в гардеробе полтора десятка юбок, 20 рубашек и 10 платьев.

- Современную одежду не покупаю, она мне не нужна. Дома тоже ношу старинные платья и юбки. Из платьев больше нравится розовое, которое в прошлом году отшила по музейному образцу. Оно из льна, с черным пояском и бантиком на шее. Хожу в корсетах. Их легко затягиваю без чьей-либо помощи. Заказываю у швей.

Самая дорогая вещь в гардеробе - обувь. Качественная стоит недешево. В Украине мало кто шьет историческую. Мастерская, специализирующаяся на этом, работает в Америке. Но доставка дороже самих ботинок. В прошлом году заказала пару черных летних туфель с перемычками за 260 долларов. Шли два месяца. С доставкой обошлись почти в 10 тысяч гривен. Когда примеряла, оказались на размер больше. Но ваты наложила и ношу. Иногда обувь покупаю у танцевальных коллективов или ищу в интернете. Как-то на сайте антикварных вещей приобрела боди 1860 годов. Оно в печальном состоянии. Но доведу до ума и буду носить.

Мила Поворознюк по специальности учительница украинского языка и литературы. Работала в городской библиотеке. Три года тому назад уволилась. Ведет блог. Имеет свой интернет-магазин. Продает собственноручно сшитую одежду в винтажном стиле.

- Блогерство - мой основной заработок. Первый ролик выложила, когда собиралась на конкурс "Обличчя Вінниччини". Показала, как с нуля одеваюсь. Видео выстрелило. Настоящим шоком стало, когда его начали репостить, выставлять на своих страницах. Удивлялась, потому что для меня это обычное дело.