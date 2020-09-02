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четверг, 03 сентября 2020 05:05

Михаил Волынец выиграл телевизор

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- Мне на выигрыши везет. В советские времена в спортлото выиграл 200 рублей. Это были немалые деньги, приличная месячная зарплата,- говорит 71-летний Михаил Волынец из села Телиженцы Тетиевского района Киевской области.

"Газету по-українськи" выписывает 12 лет. Копию квитанции отправил в адрес редакции и выиграл телевизор.

- Пока стоит дома. Сын должен настроить, - говорит Михаил Андреевич. — "Газету по-українськи" я впервые увидел в киоске. Почитал и понравилась. Использую советы из рубрики "Сад-огород". Люблю разгадывать кроссворды и судоку. Интересуюсь международными новостями. Газету советую односельчанам. Кое-кто начал ее выписывать.

Переехал в Телиженцы из Винницкой области.

- Меня сюда пригласили на работу агрономом. Дали жилье. На месте старой избы я построил новую. Материалами и техникой помогал колхоз. За год уже справляли новоселье. Первая жена умерла девять лет тому назад от тяжелой болезни. Я был в депрессии. Сын в следующем году отправил в санаторий на Закарпатье. Там познакомился со второй женой Марией Андреевной. У нее тоже умер муж. Дети наши не возражали, чтобы мы сошлись. И я перевез Марию к себе. В ее доме живет сын с семьей. Их село расположено в горах недалеко от Мукачево. Теперь туда ездим отдыхать. Мои два сына живут в нашей деревне, имеют собственные дома. На двоих с Марией у нас пятеро внуков. Двое ее и трое моих, — рассказывает Михаил Андреевич.

Увлекается охотой.

- Перенял это от отца. Я с ним в детстве везде ездил. Сам начал охотиться уже на пенсии. Брал с собой спаниеля Боя. Он мне "поднимал" пернатых в небо, доставал из реки трофеи. Год тому назад умер. Прожил 11 лет. Еще люблю рыбачить. Только появляется свободное время, иду к реке с удочками. В селе протекает приток Роси. Водится карась, карп, судак и сом. Этим летом из-за засухи река обмелела, - говорит Михаил Волынец.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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