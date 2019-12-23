- В страшном сне не могла представить, что покину свой Донецк, - рассказывает 47-летняя Татьяна Рубан. Переехала в Беларусь через полгода после начала боевых действий на Донбассе. Поселилась в Минске.

Дочь уехала в Киев, как только закончила обучение. Устроилась дизайнером компьютерных игр. Я пыталась найти работу в столице и других крупных городах. Но требовали знания иностранных языков. Плохо владела английским. 20 лет преподавала экономику в Донецком национальном техническом университете. Подала резюме в белорусский сельскохозяйственный вуз. Быстро ответили, что берут на работу.

Это был город Горки. Познакомилась с руководством, прошла переаттестацию и подтвердила квалификационный уровень. После защиты получила белорусский диплом кандидата экономических наук и должность доцента кафедры.

Переезжала собственным автомобилем. Меня сопровождал брат, поездом вернулся в Украину.

Город небольшой, но ощущение, будто попала в санаторий. Поразил чистотой и ослепительно белым снегом. Улицы широкие, в фонарях. Было где припарковаться. Меня поселили в общежитии. За символическую плату предоставили комнату с кухней, санузлом и балконом - как полноценная квартира. До работы 10 минут пешком.

Белорусы интересовались, навсегда ли к ним перебралась, нравится ли новая страна. Спрашивали причину переезда. Тепло относятся к украинцам. В Горках работала полтора года. Затем перевелась в Минск, в местный экономический вуз. Тоже преподаю экономику. Работаю на полторы ставки. Имею стабильную зарплату. Это позволяет арендовать 1-комнатную квартиру за 4800 гривен с коммунальными.

На работу езжу на машине. Литр бензина - 18 гривен. Мигрантам из Донбасса отменили плату за дороги. Есть указ президента Александра Лукашенко, что машины, зарегистрированные в Донецкой и Луганской областях, могут ездить по платным дорогам бесплатно. При пересечении границы работает система оплаты дорог "Бел Тол". Есть спецпункт, где можно заплатить за пользование дорогой. Выдают бортовое оборудование, крепят на лобовом стекле машины. Этот аппарат периодически надо пополнять.

Редко пользуюсь метрополитеном. Станция рядом с моим домом. Имеет две ветви. Работает бесперебойно, с интервалом в несколько минут. Стоимость проезда - 7 гривен.

Чтобы сэкономить, слежу за акциями. Интересно, что цены по магазинам не отличаются.

До сих пор привыкаю к местной кухне. Нравятся деруны, окрошка. Но украинские блюда ближе. Поэтому стараюсь готовить сама.

В Минске много столовых. Почти все ходят обедать туда. Есть множество уютных кафе. Везде можно рассчитаться банковской картой. Даже в газетном киоске, салонах красоты или на рынке.

В Минске можно привыкнуть к недельным туманам и поздним рассветам зимой, когда в девять утра только сереет. Но труднее жить без родных. Кажется, адаптация не закончится никогда. Трудно без дочери и родственников. Никакие телефоны не дают возможности обнять и поцеловать близкого человека. Это хуже. Поэтому стараемся дважды в год встречаться.

Бесплатно можно посетить одного врача

- В Беларуси для жителей Донецкой и Луганской областей медосмотр при трудоустройстве бесплатный, - говорит Татьяна Рубан. - Также - первый прием у любого врача. Далее консультируют за деньги. Например, за ежегодную флюорографию перед учебным годом отдаю 58 гривен.

Иностранцам не приходится платить за экстренную медицинскую помощь. Несколько раз вызывала "скорую" из-за высокого давления. Но домой купила в частном центре аппарат суточного мониторинга давления. Эта услуга обошлась в больше чем 440 гривен. Следующие несколько дней бесплатно приходил врач, отслеживал мое состояние. Это как продолжение экстренной помощи. Остальные медицинские услуги - платные.

Семейных врачей здесь нет. Люди идут к терапевтам и узким специалистам. Так же бесплатный прием и платные услуги в государственных поликлиниках. На сайте каждого учреждения - цены, график приема. В поликлиниках - электронная очередь. Принимают по талонам. Их заказывают в поликлинике. Нужно ждать от недели и дольше, в зависимости от специалиста.

Чтобы получить бесплатное лечение, надо иметь вид на жительство. Его придется ждать семь лет. У меня пока что годовой вид. Его продлеваю, как и контракт в вузе.