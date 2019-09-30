Марк Захаров умер от пневмонии

1 октября на Новодевичьем кладбище в Москве похоронят российского режиссера 85-летнего Марка ЗАХАРОВА. Умер от пневмонии.

- Марк Анатольевич попал в больницу с двусторонним воспалением легких, - рассказывают в московском театре "Ленком". - Через несколько дней после выписки его здоровье резко ухудшилось. В больницу снова увезли с пневмонией.

Марк Захаров имел актерское образование. Начал заниматься режиссурой, когда работал в Пермском театре. Ставил спектакли в нескольких московских театрах. Главным режиссером "Ленкома" был с 1973 года. Поставил более 40 спектаклей. Снял семь фильмов. Самые известные - "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Формула любви".

В марте 2014-го подписал письмо-обращение деятелей РФ против политики президента Владимира Путина в отношении Украины. Но позже заявил, что не ставил подписи под "фальшивкой провокационного характера". Поддерживал аннексию Крыма и позицию российского президента.

Жену актрису Нину Лапшинову похоронил в 2014-м. Их дочь 57-летняя Александра Захарова - театральная актриса. Ей достанется все имущество отца. Недвижимость, которой он владел, оценивается в $1 млн.