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вторник, 12 ноября 2019 05:30

Марию Дидык похоронили рядом с матерью и мужем

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В селе Линовица Прилукского района на Черниговщине умерла Мария ДИДЫК. Две недели не дожила до 89-го дня рождения. Ее похоронили рядом с мужем и матерью.

— У бабушки было слабое здоровье. Подорвала его тяжелой работой. Но не могла прожить и дня без труда. Каждый комочек земли переделывала руками. Всегда держала порядок. Когда бы не приехали к ней, все побелено, застелено, приготовлено. Бабушка обожала цветы. Цвели у нее с ранней весны и до поздней осени. Смотреть на ее цветник люди даже из города приезжали, — рассказывает внучка 33-летняя Елена Дидык, стилист и мастер по вышивке.

Мария Дидык пережила Голодомор и Вторую мировую войну. С мужем работала на нескольких работах. Держали хозяйство. Построили большой дом.

— По ночам она вышивала подушки и картины, — продолжает Елена. — В то время все женщины шили цветные крупные узоры, а бабушка всегда использовала мягкие пастельные цвета и изящные узоры. Только она в селе диван застилала белым кружевным покрывалом, сверху клала белоснежные подушки с шелковыми лиловыми голубями.

Именно бабушка научила меня вышивать. Это стало делом моей жизни. Она была интеллигентной, у нее был острый аналитический ум. Могла дискутировать на любые темы — от политики до искусства. Была мне как вторая мама. Когда я приезжала, бабушка всегда пекла пироги, готовила налистники с творогом. И в памяти всегда будет киселик и пареная сметана. Это — любимое лакомство детства. Как-то зимой бабушка везла меня 4-летнюю на санках. Я, наверное, тогда впервые подумала: неужели когда-то может ее не стать, не будет ее душистых пирогов? Заплакала, но мороз быстро схватил слезы.

Автор: Татьяна САРАХАН
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