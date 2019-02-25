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вторник, 26 февраля 2019 06:55

Марат Башаров сломал жене нос

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"Есть вещи, о которых не хочется рассказывать. Потому что это не повод для гордости и радости, это - боль и разочарование", - написала в социальной сети "Инстаграм" русская экономистка 32-летняя Елизавета ШЕВИРКОВА. Осенью 2017 года вышла замуж за российского актера Марата БАШАРОВА, 44 года. На позапрошлой неделе подала на развод.

- В 13 лет увидела Марата в фильме "Сибирский цирюльник" и влюбилась, - рассказывает Елизавета Шевиркова. - С тех пор следила за его творчеством и личной жизнью. Постоянно ходила на спектакли с его участием. В 2012-ом решилась подняться на сцену и подарить Марату цветы. Вечером написала ему сообщение "Фейсбуке": "Пригласи меня на свидание". Он ответил через полгода. Переписывались, говорили по телефону. Несколько месяцев встречались, а потом он резко оборвал все контакты. Из новостей узнала, что он во второй раз женился. Через несколько месяцев брак распался. Жена подала на развод после того, как попала в больницу с многочисленными переломами. Не могла поверить, что Марат способен поднять руку на женщину. Написала ему смс со словами поддержки. Через неделю он пригласил меня в ресторан.

Елизавета и Марат начали жить вместе весной 2015 года. Через год у них родился сын Марсель. В конце 2018-го Елизавета попала в больницу со сломанным носом. Призналась, что ее избил муж.

- Это уже не первый случай, - говорит Шевиркова. - Терпела и никому не рассказывала, что Марат часто бывает агрессивен. Верила, что терпение и любовь смогут все исправить. Но ничего не менялось. Сил уйти от мужа не хватало, потому что люблю его. Решилась, потому что жить там мне стало стыдно.

Ранее Марат Башаров дважды был женат. Обе жены ушли от него, потому что злоупотреблял алкоголем и поднимал на них руку. У актера есть дочь Амели от первого брака. Два года тому назад он попал в базу сайта "Миротворец" за гастрольную деятельность в аннексированом Крыму.

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Дата
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