Любовь Трачук выиграла 250 гривен

- Отправить квитанцию ​​на выигрыш - моя инициатива. Я раньше читала, кто сколько выиграл. А потом думаю - и я отправлю квитанцию. Первыми в списке меня увидели соседи. Это был как раз в день моего рождения. Сосед говорит: "Поздравляю". Я подумала, что с днем ​​рождения. А он говорит, что выиграла 250 гривен в "Газеті по-українськи", - рассказывает 50-летняя Любовь Трачук из села Довгаловка Белогорского района Хмельницкой области.

"Газету по-українськи" начала выписывать 10 лет тому назад.

- Посоветовала почтальон. Сначала выписывали только пятничный номер. Теперь получаем и вторничный. Газета действительно интересная Мужз больше читает о политике. Мне нравится страница о еде, - говорит Любовь Степановна.

Работает учителем зарубежной литературы. У нее 30 лет стажа. Муж 62-летний Анатолий Станиславович - механик на местном предприятии. Женились 3 марта 1988-го.

- Мы с ним знакомы с детства. Наши родители жили через один дом, - рассказывает Любовь Трачук. - Начали встречаться, когда я была в 10-м классе. Толя старше меня на 12 лет. Он первый у меня, а я у него. И на всю жизнь. Не пьет и не курит. Увлекается пасекой. Хороший отец и муж. Мне в этом плане повезло. Такими воспитали и детей. Поскольку имеют хороший пример. Держим коров, свиней, индюков и кур. Сдаем молоко.

У супругов есть дочь и сыновья-двойняшки.

- Все трое с педагогическим образованием, но по специальности пока не работают. Живут в Тернополе. Сыновья 24-летний Илья и Андрей не женаты. Дочь 30-летняя Леся - замужем. С мужем 40-летним Алексеем Богославом имеют сына Остапа, 10 месяцев, - говорит Любовь Трачук.