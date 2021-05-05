Любовь Гоцко-Ней поборола коронавирус

На 89-м году умерла эндокринолог Любовь Гоцко-Ней из Львова. Поборола коронавирус, но инфекция дала осложнения на сердце. Спасти женщину не удалось.

- С Любовью Васильевной я более 10 лет проработала в одном кабинете, - рассказывает коллега 46-летняя Ольга Винарович. - Она стала для меня первым учителем эндокринологии. Была опытная. Всегда оптимистичная и жизнерадостная. Готова помочь, подсказать, успокоить. Любила профессию. Передала это и мне. Основное, чему научила - полагаться на собственные ощущения и отстаивать свое мнение. Всегда говорила: нет двух одинаковых заболеваний, у каждого человека болезнь своя и надо рассматривать ее индивидуально.

Любовь Гоцко-Ней родилась в семье учителей. После окончания Львовского медицинского института была участковым терапевтом. С 1962 года работала эндокринологом в областной клинической больнице. Стала автором десятков научных публикаций. У нее осталась дочь Марта.