22 августа в Киеве простились с президентом Национальной академии наук Борисом ПАТОНОМ. Ему был 101 год. У него было больное сердце. Две недели лечился в Институте кардиологии им. Николая Амосова. Последние семь дней провел в реанимации.

С Борисом Евгеньевичем прощаются в клубе Кабинета министров. Перед входом стоит катафалк. Мужчины в черных костюмах заносят траурные венки. У здания собрались около сотни человек. Все в масках. Почти каждый держит букет красных роз. Здороваются кулаками.

— Мы с тобой — люди Патона, — перешептываются в толпе двое мужчин. - Сколько лет я с ним работал, он ни разу не нахамил. Да, иногда спорили, но он никогда не обижался.

Внутрь начинают пускать людей небольшими группами. У входа проверяют температуру.

- Для таких людей мало жить 100 лет. Такие, как Борис Евгеньевич, должны жить вечно, - говорит Максим Мельничук, ученик Патона.

Гроб стоит в центре зала. На бархатных подушках выложены награды Бориса Евгеньевича. На столе рядом - его портрет, перевязанный черной ленточкой.

Приезжает глава государства 42-летний Владимир Зеленский с супругой Еленой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, 48 лет. Заносят цветы.

- Борис Евгеньевич стал легендой. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с ним. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким, — говорит Зеленский.

С женой кладут цветы у гроба. После общения с внучкой Патона Ольгой и ее мужем выходят из здания. Через несколько минут прибывает первый президент Украины Леонид Кравчук, 86 лет.

— Борис Евгеньевич любил играть в шахматы и "подкидного", — говорит он. - Никогда не повышал голос. Имея колоссальные полномочия и авторитет, всегда общался спокойно и уравновешенно. Говорил продуманными предложениями.

— Мы провожаем удивительного человека, жизнь которого была посвящена науке, но самое главное — любви к людям, — рассказывает академик 81-летний Владимир Горбулин. - Путь, который он прошел, заслуживает большого уважения. Он был достойным примером для всех, кто любит свою страну. Борис Евгеньевич - ученый с мировым именем. У него почти тысяча научных работ и 400 запатентованных разработок, которые применяли не только в Советском Союзе и Украине, а и за рубежом. Кроме научных достижений, отличался глубокой человечностью. Он был внимательным и обязательным во время исполнения своих обещаний. Никогда ничего не забывал. Последний раз я виделся с ним перед тем, как он попал в Институт кардиологии. Разговаривали 2 часа. Обсуждали предстоящие выборы президента Академии наук, развитие космических исследований и ремонт моста имени Патона. Он ни слова не сказал о себе или самочувствии.

Церемония прощания длилась более 2 часов. Бориса Евгеньевича похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Здесь покоятся его родители Евгений Оскарович и Наталья Викторовна и единственная дочь Евгения. Она изучала генетическую инженерию и биотехнологии растений. Умерла в декабре 2009-го на 54-м году. С супругой, инженером Ольгой Борисовной, Патон прожил в браке 65 лет. Ее не стало в 2013-м.

58 лет был президентом Национальной академии наук

14 ноября 1918-го — Борис Патон родился в Киеве в семье ученого Евгения Оскаровича и домохозяйки Натальи Викторовны.

Июнь 1941 года — окончил Киевский политехнический институт. Получил специальность инженера-электрика. В день защиты диплома попал под бомбежку — немцы атаковали расположенный рядом авиазавод.

Декабрь 1953-го - стал директором Института электросварки им. Евгения Патона, который основал его отец в 1934 году.

Апрель 1962-го — стал президентом Национальной академии наук Украины и возглавлял ее 58 лет. Прошлой весной не подавал свою кандидатуру. На пост президента НАНУ претендуют пятеро академиков.

5 июля 1984 года — советские космонавты Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков провели первый в истории эксперимент по сварке металла в открытом космосе. Революционную разработку создали в киевском Институте электросварки. Группой изобретателей руководил Борис Патон. Эксперимент длился 3,5 ч. Прошел успешно.

Октябрь 1995-го — перенес операцию на бедре. Когда узнал, что хирурги резали кость механической пилой, собрал команду, которая начала исследовать лазерные методики. Вместе с ними разработал новый способ соединения мягких тканей, а также инструменты для сварки различных видов биологической ткани.