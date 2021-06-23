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воскресенье, 27 июня 2021 09:56

Лучшие паруса - из обертки кукурузного початка. Как волынянин мастерит корабли в бутылках

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- Первый корабль в бутылке смастерил 44 года тому назад. С товарищем увидели в журнале. Поспорили, что сделаю такой же. У меня получилось. Корабль сделал из сосны. До сих пор его храню, - говорит 68-летний Владимир ЯЩУК из села Проминь Луцкого района на Волыни. С 1977-го мастерит миниатюрные корабли в бутылках. В коллекции имеет почти две сотни экспонатов.

Автор: предоставил Владимир Ящук
  Владимир Ящук из села Проминь Луцкого района на Волыни мастерит миниатюрные корабли в бутылках
Владимир Ящук из села Проминь Луцкого района на Волыни мастерит миниатюрные корабли в бутылках

- Для их изготовления лучше всего подходят природные материалы, - рассказывает Владимир Ящук. - Паруса лучше делать из обертки кукурузного початка. Даже красить не надо - имеет красивый цвет и структуру. Из них сделал примерно 70 парусников. Использовал как-то ребра карася - перед тем помыл и посушил. А каркас корабля, который Эрнест Хемингуэй описал в книге "Старик и море", изготовил из паутины, которую нашел в подвале. Как-то был во Львове на протезном заводе. Когда выходил, на пороге увидел воронье перо. Забрал домой и смастерил несколько парусов. Однажды картофелечисткой нарезал сыр, посушил его на батарейках. Сделал паруса. Еще несколько изготовил из лисьей шерсти, которую подарил сосед. Вышел триптих - ворона, сыр, лиса.

- Как-то задумал смастерить из одного растения максимум парусников, - продолжает мужчина. - Был уверен, что лидером получится орех. Но первенство взял чеснок. Использовал все растение, от корней до стрелки. Когда чистил зубчики, обнаружил на них еще тоненькую прозрачную пленочку. И ее взял. Из одной чеснока смастерил 12 разных парусов.

Автор: Владимир Ящук
  В коллекции Владимира Ящука - почти 200 экспонатов
В коллекции Владимира Ящука - почти 200 экспонатов

В среднем для корабля нужно 250 деталей.

- Самый ценный мой экспонат - шведский "Ваза". Для него использовал 1392 детали. Есть и судно с минимальным количеством - "Илевен". На него ушло 11 палочек бамбука и шелуха двух луковиц.

Одной из самых тяжелых работ считаю "Римскую триеру". Это галера с тремя рядами весел, которых всего 120. Сначала сложно было их разместить, чтобы выглядели и параллельно, и ровно. Затем возникла проблема - как закрепить корабль в бутылке. Потому что весла упирались в стекло, а галера задирала нос. Выровнял ее, передние весла приклеил к стеклу.

Для работы Владимир Ящук использует листья деревьев, лепестки цветков, соль, стекло. Один корабль делает неделю. Всего на это нужно 30 часов.

Автор: Владимир Ящук
  В коллекции Владимира Ящука - почти 200 экспонатов
В коллекции Владимира Ящука - почти 200 экспонатов

- Мировые мастера, работающие в этой технике, преимущественно размещают в бутылке подставку, а на нее клеят днище. Далее собирают корабль. Решил, что подставка - лишняя деталь. С тех пор придумал 15 разновидностей креплений. Так установил рекорд Украины. Чаще всего отдельно клею каждую деталь. Так можно заполнить всю бутылку и композиция получается цельная.

Ящук имеет образование шлифовальщика. 25 лет работал за станком на Луцком подшипниковом заводе. Жена 62-летняя Екатерина была продавщицей в магазине, сейчас на пенсии. Воспитали двух дочерей, имеют трех внуков.

- Свои корабли делю на три вида - исторические, из сказок и фильмов, и такие, которые сам придумал. Все они крепкие. Хотя сделаны из простых материалов, в бутылках не ломаются и не портятся, - говорит.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
27
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