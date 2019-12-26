По китайскому календарю, год Металлической Крысы начнется 24 января. Поэтому в новогоднюю ночь угождать ей не обязательно, потому что еще продлится год Кабана.

В ночь на 1 января сильнейшим будет влияние Марса, Сатурна, Луны и Венеры. У Солнца будет меньше силы, потому что накануне Нового года произойдет солнечное затмение. Не стоит надевать золотые украшения, платья с открытой спиной и брендовые вещи, подчеркивающие статус.

С 24 декабря по 12 января лучше не уезжать далеко от дома. Если планируете встретить Новый год не в Украине, то можно выбрать горы, а не пляж. Удачны для празднования Грузия, Черногория, Германия и Ирландия. В Украине - остановитесь на Карпатах.

Откажитесь от маскарада. Лучше праздновать в узкой компании. Окружите себя родными. Хорошо, когда за столом будет сидеть старейший человек рода. Он будет символом сплоченности.

В отделке дома используйте металл, мех и дерево. В этом году лучше не выбирать бумажных игрушек. Посреди стола поставьте серебристую свечу. Для декора используйте снежинки и искусственный снег.

Вместо привычных бумажных салфеток лучше использовать тканевые полотенца, силиконовые коврики под тарелки. Сервируйте стол деревянными, керамическими и металлическими тарелками и кружками. Откажитесь на этот вечер от стеклянной посуды. Желательно белые и красные скатерти с орнаментом. Избегайте агрессивной символики - рисунков с рогами, мечами, копьями, ножами. Минимализм в духе скандинавских народов - то, что сейчас нужно.

Одевайтесь в черное, красное и белое. Мужчинам следует выбрать приталенные рубашки, чтобы выделить плечи. Женщинам подойдет романтический стиль. Волосы распустите. Можно использовать кожаные обручи и повязки. Из аксессуаров выберите пояса, серебряные украшения с полудрагоценными камнями.

Обувь у женщин должна быть массивной - с платформой и широкими каблуками. Юбки - неширокие, асимметричные, с рваными краями. Лучше отказаться от блузок с большим откидным воротником и широкими рукавами. Одежда должна быть немногослойной. Хорошо, если с большим количеством пуговиц. Подойдет платье, сшитое своими руками. Оно будет своеобразным оберегом. Когда будете вязать или шить одежду для себя, думайте, от чего хотите себя предостеречь в этом году.

Основные блюда: мясо, рис, картофель, свежие овощи или овощи-гриль. Салаты заправляйте маслом. Не используйте сметану.

Королем стола будет холодец или заливные рыба, язык. Хорошо смаковать яркие салаты - свекольный, морковный, из помидоров, перца и редиса. Хорошо пойдет морковь по-корейски и салаты из морепродуктов. Неуместны многокомпонентные салаты, как оливье и селедка под шубой.

Картофель лучше запечь. Из риса - приготовить плов. Из мяса отдавайте предпочтение телятине, баранине, нежирной свинине. Избегайте птицы. Можно готовить морскую рыбу. Поставьте на стол сельдь. Сало лучше замените беконом.

Желанными будут орешки и сухофрукты, особенно - чернослив. Королем сладкого стола станет политый шоколадом торт. Этот год любит кондитерку, но не сдобу. От пирогов откажитесь. Хлеб замените лавашем.

Не подходят экзотические фрукты. Варите компот, мусс, желе и кисель.

Откажитесь от светлого пива и белого вина. Ставьте на стол красные вина, коньяк, ликер, водку и самогон. Этой ночью надо пить много воды. Не годятся газированные напитки. Шампанским тоже не надо злоупотреблять.

Лучшими подарками станут изделия из дерева, керамики и металла.

Обереги, мягкие игрушки, одежда и кухонная техника. Для детей покупайте конструкторы, ролики, скейты, велосипеды. Для женщин подойдут косметика, духи, сумочки, обувь, украшения и шоколад. Для мужчин - наборы инструментов, часы, автомобильные аксессуары, умные вещи, которые делают быт более удобным.

Нельзя дарить смартфонов, книг, денег и кошельков, золотых украшений.