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пятница, 22 ноября 2019 05:05

Лариса Радковская выиграла 500 гривен

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- В списке победителей меня увидел муж. Сказал, что выиграла 500 гривен. И начал шутить: "Я газету выписываю, а выигрыш тебе достанется?" Он выписывает, а я квитанцию отправляю. Выигрыш получили недавно. За эти деньги снова выпишем "Газету по-украински" и купим чего-нибудь вкусненького. Так повезло впервые. Раньше никогда и ничего не выигрывали, - говорит 67-летняя Лариса Радковская из поселка Завалье Гайворонского района Кировоградской области.

"Газету по-украински" выписывает 12 лет.

- Впервые это издание увидела на почте. Люблю читать о политике, пользуюсь советами со страницы "Еда". Рецепты вырезаю и храню. Все всегда получается вкусно, - говорит Лариса Ильинична.

Родилась в городе Саврань Одесской области.

- Но родители переехали в Завалье. В этих краях служил мой отец. Здесь я ходила в школу. Затем училась в Уманском педучилище. Работала 18 лет воспитателем в детском саду. В 1986 году с мужем поехали на север. Там заочно окончила Магаданский педуниверситет и работала в детском саду. Вернулись в Завалье через семь лет. 23 года была воспитателем в школе-интернате. Обожала работать с детьми, что-то организовывать, проводить праздники, возить на экскурсии, - рассказывает Лариса Ильинична.

48 лет живет в браке с мужем 73-летним Григорием Михайловичем.

- Мы познакомились в 1970-м. Через год сыграли свадьбу. Муж работал на графитовом заводе бурильщиком. Имеет 40 лет стажа. У нас две дочери и трое внуков. Когда все съезжаются, пеку торты, готовлю холодец и голубцы. Для зятьев делаю чебуреки, - говорит Лариса Радковская.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
22
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