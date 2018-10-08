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вторник, 09 октября 2018 05:55

Лана Ветрова и Дмитрий Есипчук два года откладывали свадьбу

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Столичный видеооператор и пилот 52-летний Дмитрий Есипчук женился на руководительнице Национального реестра рекордов Лане Ветровой. Познакомились четыре года тому назад во время регистрации рекорда мужчины - в 2014-м он с товарищем совершил 8-часовой перелет на трехместном аэрошуте - сверхлегком летательном аппарате с парашютом.

- Чтобы стать рекордсменом, Дима совершил две попытки, - рассказывает Лана Ветрова. - Первая оказалась неудачной, но он не сдался. Поздней осенью позвонил и сказал: "Будем лететь". Поразил меня своей силой воли и желанием быть лучшим. В аэрошуте был вместе с товарищем, а третье место оставили под горючее, чтобы не садиться на дозаправку. Летели на высоте 5 тысяч километров. За 8 часов преодолели 600 километров. Дима таки установил рекорд. После этого мы с ним поближе познакомились и начали встречаться.

Предложение любимой Дмитрий Есипчук сделал в 2016 году.

- Это было романтично, - говорит Лана. - Предложил стать его женой во время полета на параплане в Казахстане. Но до загса никак не могли дойти из-за нехватки времени. Друзья постоянно говорили: "Сколько можно тянуть? Пора жениться". Это удалось сделать только через два года.

Оба раньше были в браке. От предыдущих отношений имеют взрослых детей.

- Подготовкой к свадьбе занималась моя дочь 25-летняя Марта, - говорит Лана Ветрова. - Она нашла мне платье, организовала вечеринку. Из развлечений заказала павильон-антистресс, где можно бить посуду. На свадьбу пригласили немного гостей. После празднования на неделю поехали к друзьям в Израиль. Арендовали автомобиль и объехали страну вдоль и поперек. Раньше мечтала почитать газету, лежа в Мертвом море. Во время свадебного путешествия это желание осуществилось.

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Дата
09
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