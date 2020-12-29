Квартира Романа Виктюка перейдет его сестрам

Три часа во львовском Первом театре продолжалось прощание с режиссером Романом Виктюком, 84 года. Его похоронили на Лычаковском кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

Виктюк умер в Москве. Несколько лет боролся с раком. Осенью заболел коронавирусом. Болезнь дала осложнения, повлекшие инфаркт.

- Перед смертью дядя завещал, чтобы его похоронили во Львове рядом с родными. Мы выполнили его последнюю волю, - говорит племянница Екатерина Виктюк.

Роман Григорьевич родом из Львова. Учился во Всесоюзном институте театрального искусства в Москве. В 1991 году создал там Театр Романа Виктюка. Стал режиссером более 250 спектаклей. Был народным артистом Украины и России. Собственной семьи не имел.

- В молодости у меня был роман с Виктюком, - говорит российская актриса 85-летняя Валентина Талызина. - Его не интересовало ничего, кроме театра, неба и людей. Богатства не имел. Денег никогда не откладывал. Имел страсть - очень любил пиджаки. Тратил на них почти все заработанное. Жил в элитной квартире в центре Москвы. Завещание не оставил. Помещение перейдет по наследству двум его сестрам, которые живут во Львове.

- Роман Виктюк был всемирно известный режиссер. Повсюду при случае подчеркивал, что он - именно украинский творец. Таким образом о нашем государстве узнавали другие и начинали ценить украинскую культуру, - говорит режиссер 63-летний Сергей Проскурня.

Театр Романа Виктюка в Москве продолжает работать. Его новым художественным руководителем назначили московского режиссера 34-летнего Дениса Азарова.