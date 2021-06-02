"Купил гроб за шесть лет до похорон"

"Любимого встретила в поезде, - пишет винничанка Руслана, 35 лет. - Ради Даниила я рассталась с парнем, которого любила четыре года. Видимо, за это теперь расплачиваюсь. Живу со свекрами. Им трудно угодить. Постоянно недовольны. Муж на их стороне. Некому меня защитить и поддержать. Недавно познакомилась в интернете с иностранцем. Хочет, чтобы я переехала к нему. Прислал деньги на билет. не решаюсь все бросить. Только сестра обо всем знает и уговаривает, чтобы попробовала. А вдруг за океаном мое счастье? " .

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу. Достает из конверта фото женщины в шифоновой блузке, с золотой цепочкой на шее.

- Сев на самолет в один конец, можно изменить все, но не будете ли жалеть потом. Для налаживания семейной жизни достаточно переехать от свекров. Избавитесь от постоянного контроля и недовольство. В июле сможете улучшить жилищные условия. Покупайте готовую квартиру. Строительство начинать не стоит, потому что растянется на десяток лет. Зарубежный любовник - не тот, за кого себя выдает. В выборе быстро разочаруетесь.

"У меня ревнивый муж, - пишет 31-летняя Анастасия из Запорожской области. - Недавно ударил моего коллегу, потому что показалось, что мы с ним часто переписываемся. Следит за мной, пока я на работе. Его преследует навязчивая мысль, что найду другого . Но мне никто не нужен. Люблю Валеру и боюсь, что может выкинуть что-то из-за ревности. уговаривают переехать на работу в столицу. Не готова бросить родителей и поставить крест на карьере".

- Напрасно боитесь перемен. Переезд поможет обоим сполна реализоваться. Сможете продолжить учительствовать в частной школе. Быстро станете завучем и будете иметь солидную зарплату. Муж ревнует, потому что не доверяет куме, которая постоянно ищет приключений. Она регулярно меняет мужчин, боится создавать семью. Имеет проблемы в отношениях из-за отчима, который отравлял жизнь в детстве.

"Нас у родителей было трое: я, Петр и Оксана, - рассказывает в письме 54-летняя Инна из Киевской области. - Жила с родителями, обоих досматривала. А когда их не стало, выяснила, что дом папа переписал на брата. У Петра есть автомастерская, квартира в Киеве. Я осталась без крыши над головой. Муж зовет жить к свекрам, но разве я всю жизнь должна ухаживать за пожилыми родственниками? Отец весил 120 килограммов. Был лежачий. Спину сорвала, чтобы его посадить, перевернуть, помыть . Как он мог забрать у меня дом? Сестра с Петром судиться не хочет, а я - вынуждена".

Вкладывает черно-белое фото с на год младшей сестрой и братом, на пять лет старше. Стоят под ивой на берегу реки.

- Не успеете подготовить иск в суд, как брат отдаст дом. Пока не передумал, оформите все юридически. Сделать этот шаг его уговорила тетя. Деньги, которые сейчас собираете на новое жилье, не тратьте. Через год-другой приобретете для дочери квартиру в пригороде.

"Дядя Иван доживал свой век сам, - пишет жительница Елена, 54 года. - Жена умерла, сын уехал на заработки в Испанию и исчез. Был странный, но добрый. Мы с мужем дядю досматривали. Обещал переписать на меня дом. Купил гроб за шесть лет до похорон. Когда во сне его звали умершие, весь день был сам не свой. Говорил, что его скоро не станет. Даже место на кладбище ему приснилось. Пошел в сельсовет и просил, чтобы оставили для него участок у ели. Дом переписал на меня. После похорон появился его внебрачный сын. Требует от нас долю в родительском доме. Суды продолжаются четвертый год. Если бы не переписали дом заблаговременно, то наследства не дождались бы".

- Дом принадлежит вам по закону. Чтобы избежать судебной волокиты, лучше выставить на продажу. За эти деньги купите квартиру сыну. Невестка забеременеет до конца года. Молодой семье хочется жить отдельно. Своя крыша над головой убережет вашу семью от ссор между поколениями.

"Сын часто уходит в запой, - рассказывает в письме 63-летняя Лида Михайловна из Полтавской области. - Пьянствует по две-три недели. Его состояние нормализуют в больнице. Сашу много раз кодировали, но не помогло. Дольше всего продержался без водки пять месяцев. Неженат, детей нет. Думаю, на нем порча. У самой болят ноги. Не спасают мази, таблетки и уколы".

Направляет фото. На нем юноша в военной форме приносит присягу. Биоэнергетик закрывает глаза, кладет на снимок правую ладонь.

- Отказаться от спиртного Александру помогут такие же, как он. С выпивкой завяжет, когда запишется в клуб анонимных алкоголиков. Будет ездить в райцентр раз в неделю. Сопровождайте его во время поездки, пока не найдет компаньона по трезвости. К нормальной жизни вернется через полгода. Найдет хорошую работу, познакомится с девушкой, которую впоследствии позовет замуж. С операцией на коленном суставе не торопитесь. Проблема в варикозе. Унять боль поможет лечение в санатории. Спросите у врача о бесплатных путевках. Фортуна улыбнется до конца года. Получите наследство, на которое не надеялись.