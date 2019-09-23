Ксения Собчак приехала на свадьбу на катафалке

Российская телеведущая 37-летняя Ксения СОБЧАК вышла замуж за режиссера Константина БОГОМОЛОВА, 43 года. Месяц тому назад развелась с актером 46-летним Максимом ВИТОРГАНОМ.

— С Константином мы были знакомы несколько лет, — рассказывает Ксения Собчак. — В прошлом году я пригласила его на интервью. А потом публично раскритиковала поставленный им спектакль. Константин предложил обсудить постановку. Разговор за чашкой кофе перерос в нечто большее. Я тогда была замужем, но чувства оказались сильнее.

С первым мужем Максимом Виторганом Ксения Собчак прожила шесть лет. Имеют сына 2-летнего Платона.

— Сделал предложение Ксении в день, когда она получила документы о разводе. До свадьбы сбросил 18 килограммов, — говорит Богомолов.

В ЗАГС молодые прибыли на катафалке. Когда ехали на венчание, автомобиль сменили на карету. Пригласили почти 300 гостей. Угощали их лобстерами и крабами. Ксения дважды меняла свадебные платья. Выбрала платье израильского бренда "Гала". Их цена стартует от $8 тыс. — почти 200 тыс. грн.

Эксперты оценивают свадьбы Собчак и Богомолова в $200 тыс. — почти 4 млн грн. Говорят, молодые не потратили ни копейки. Все услуги им предоставили по бартеру за рекламу.