Кристину Стрильчук похоронили в свадебном платье

- Похоронили ребенка в белом платье, как невесту. Была помолвлена ​​и через год планировала свадьбу, - говорит 36-летняя Оксана СТРИЛЬЧУК из села Коропец Чертковского района на Тернопольщине. Похоронила дочь Кристину СТРИЛЬЧУК, 18 лет.

- Она заболела 1 мая. Мы вызвали "скорую" и отвезли ее в Монастыриск. Там медики обнаружили пневмонию. Положили в стационар рядом с ковидными больными. Хотя коронавирус у дочери не подтвердили - тест был отрицательный. Кристина начала бредить, была не в себе. Врач ничего не делал. Пока не заплатили, даже подходить не хотел.

Состояние Кристины ухудшалось. Из терапии ее перевели в реанимацию. Затем доставили в больницу в Тернополе.

- Врач сказал, что пневмонии у нее нет, легкие чистые. Когда взяли пункцию, обнаружили острый вирусный менингоенцифалит неизвестного происхождения, - добавляет Оксана. - 18 суток Кристина провела в реанимации. Медики говорили, что шансы на жизнь есть. И мы покупали дорогие лекарства. В сутки шло 25 тысяч гривен. Просили неравнодушных о помощи. Но Кристину не спасли. 21 мая в пять утра ее не стало.

Кристина Стрильчук собиралась работать парикмахером. Недавно окончила Бучацкое училище.