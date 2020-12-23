Коломыйский рынок начинает работать в два часа ночи

- Нашему рынку лет 10. Ночной, чтобы людям было удобно скупиться и вернуться домой. Приезжают поездами, на вокзале садятся в такси. Быстро покупают нужное и отправляются назад утренним поездом. Коломыя - ворота Гуцульщины. Сюда привозят вышивку мастера из разных сел, - говорит 56-летний Виталий, сотрудник рынка "Колос" в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Это - самый большой базар вышиванок. Работает каждый четверг с двух ночи до девяти утра.

В половине первого у въезда на рынок стоят два микроавтобуса с пассажирами. На улице темно и холодно. Светится только автоприцеп с кофе бариста, расставляет бутылки с сиропами. Впоследствии машин становится больше. У шлагбаума выстраивается очередь из легковушек и микроавтобусов. В два часа ночи его открывает, подсвечивая телефоном, усатый мужчина в очках и кепке. На въезде водители показывают охраннику пропуск - абонемент на парковку.

- За въезд на территорию предприниматели обычно платят за год. Покупатели, которые транспортом приехали, тоже платят. Но им так удобно. Если покупают что-то оптом, машина под боком, - рассказывает охранник. Сколько стоит парковка на территории, не говорит.

Через несколько минут запускает покупателей. Около двух десятков человек неторопливо идут в темноте между деревьями по мокрой грунтовой дороге. Территория освещается фонарями. Контейнеры стоят рядами. Открыты меньше половины. Потому что туристический сезон почти закончился, объясняют продавцы.

Вышивальщица и ткачиха 54-летняя Ярослава Щербань добирается на рынок из села Ошихлибы Кицманского района Черновицкой области. Оно в 75 км от Коломыи.

- У нас таких базаров нет. Поэтому едем сюда, - говорит. - Приезжают покупатели из разных городов и из-за рубежа. Здесь появляются полезные знакомства - некоторые клиенты становятся постоянными заказчиками. Отправляем им товары через интернет.

Ярослава занимается ткачеством и вышивкой более 20 лет. С детства видела, как ткут ее бабка и мать. Сейчас их уже нет. Семейное дело продолжает с дочерью.

- С детства помню, ткацкий станок из дома не выносили даже летом, когда полно работы по хозяйству. Было всегда много заказов на горбатки (запаски. - ГПУ). Ткем старинной техникой - изнанка не отличается от лица. Это сложно, каждую ниточку надо постоянно затягивать. Работа кропотливая. За день можно сделать только одну полоску, а их надо до 10. Запаски носят с подъюпником или длинной рубашкой. Есть сплошные - ею обматываются, а сверху завязывают поясом. Стоят от 1,5 до 5 тысяч гривен.

Ярослава показывает запаски из тонкой черной шерстяной ткани с зелеными и красными узорами. Рядом разложены вышитые бисером и нитками рубашки.

- Бисером меня бабушка научила вышивать. Иногда рисунки берем из журналов или интернета, но больше стараемся использовать родные - буковинские техники. Например, гладь ручной работы. Сначала на ткань наносим рисунок, а затем вышиваем. Борщевскую технику применяем на старинной ткани. На каждую работу минимум уходит три-четыре недели, а то и месяцы. Рубашки стоят от тысячи гривен. Самые дорогие - 8-10 тысяч. Делаем еще безрукавки. У нас часто спрашивали безрукавки, которые можно было бы в холодное время носить с вышивками. Начали шить. Изготавливаем их из платков, украшаем кружевом, натуральным мехом. Стоят от 2,5 тысячи гривен.

- Это ручная работа. Мастера шьют платье, а мы вышиваем заготовки, которыми затем его отделываем, - расхваливает свой товар 57-летняя Анна Вардзарук из Космача Косовского района Ивано-Франковской области. - Я раньше работала продавщицей. Вышивала в свободное время. Сначала для себя и семьи, а затем и на заказ. 10 лет тому назад организовала бизнес. В четверг продаю вышиванки в Коломые, а в субботу - в Косово. Это выгодно. У нас больше туристов, а здесь - оптовых покупателей.

На площадке под открытым небом стоят полосатые палатки. Здесь тоже торгуют вышиванками. Люди меряют одежду рядом с лотками.

- Ищем парные вышиванки на свадьбу. Приехали сюда, потому что лучший выбор, - говорит 25-летний Иван из села Голгоча Подгаецкого района Тернопольской области. С невестой Лесей рассматривают длинное белое платье с прозрачными рукавами и белую мужскую рубашку в одном стиле.

- Вышиванку надену на роспись, а на праздновании буду в обычном платье, - говорит Леся.

В соседнем павильоне продают тканые рубашки. На светло-бежевом фоне черные и красные точечки складываются в узоры. Больше таких на рынке нет.

- Это не традиционная техника - ее придумала моя мать. Узор создается переплетением нитей. Рубашка ткется, как рушник, только шире. Вышивает вручную созданным кружевом. Люди говорят, эти вещи выглядят как старинные. Стоят 950 гривен, - рассказывает Юрий Кричун, 32 года, из села Рожнов Косовского района. С 18 лет ткет рушники, салфетки и рубашки. Недавно начал изготавливать кожаные сумки с тиснением.

В проходе между контейнерами люди с рук продают вышиванки. Держат их на вешалках.

- Я - одинокая мать двоих дочерей. Они часто болеют, поэтому не могу ходить на работу. Приходится работать дома, - рассказывает мастерица Оксана Левицкая, 36 лет. - Лет 15 тому назад начала вышивать руками, но это требует много времени и внимания. Три года тому назад освоила машинку. С ней творю чудеса - рубашку могу вышить за день. Если бы руками, то месяц пришлось бы. Сама из Коломыи, поэтому на ночной рынок хожу каждую неделю. Раньше покупали больше. Из-за карантина чаще продаю через интернет - у меня уже свой круг клиентов.

За неделю Оксана делает 10 вышиванок. Стоят от 700 до 1000 грн.

- Летом продаю все, а потом торговли почти нет, - говорит Оксана. - Думаю, больше не выходить. До весны здесь мертвый сезон.