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среда, 19 июня 2019 05:51

"Когда объявили результаты выборов, Юра на неделю ушел в запой"

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— Настоящий ад в семейной жизни началось после того, как на Новый год вместо поздравления тогдашнего президента Петра Порошенко на одном из каналов показали Владимира Зеленского. Как раз собрались у нас дома с родственниками. Кума стала смеяться, мол это — наш будущий президент. Юра побелел, стукнул кулаком по столу и вышел. Новый год встретили без него. На следующий день утром муж заявил: "Если ты поддерживаешь Зеленского, то можешь сразу уходить от меня", — говорит 37-летняя Юлия ПАВЛЕНКО из Киева. В мае подала на развод с мужем Юрием, 39 лет. В браке жили с 2007-го.

С Юлией Павленко разговариваем по скайпу. Перед ноутбуком сидит с чашкой кофе и двумя кусками торта. Она белокурая. У нее вьющиеся волосы до плеч и розовые щеки. Жалуется, что после выборов набрала лишних 9 кг — "заедает" стресс и ничего с собой не может сделать.

- Ссориться с мужем начали в 2014 году — рассказывает она. — Тогда Юра решил идти на войну. Не хотела его отпускать, но он не послушал. Вернулся жестоким. Мог ударить младшего сына за то, что бросил книжку на диване, или накричать на старшего, потому что отказался идти на дополнительные занятия по футболу. Борщ, который ему готовила, дважды выливал в унитаз, потому что вкус не понравился. Ко всему начал цепляться. Мой гардероб перебрал. Все яркие и короткие платья выбросил на помойку. Оставил темные, за колено. Начал ходить за мной в парикмахерскую и магазин — думал, что изменяю. Пыталась с ним поговорить, но ничего не действовало. Записалась на прием к психологу. Там муж признался, подозревает меня, потому что во время службы наслушался историй от ребят об изменах их жен.

— В прошлом году, когда начали появляться рейтинги кандидатов в президенты, ссоры стали серьезнее, — продолжает женщина. — Муж постоянно повторял: "Володя никогда не придет к власти. Если это произойдет, нам всем — смерть". А я решила за него голосовать, потому что хотелось перемен. Его поддерживали и мои родители, и сестра, которая живет в Польше.

На оба тура выборов ходили голосовать вместе. По дороге он накручивал: "Ты должна хорошо подумать и сделать правильный выбор". Проголосовала за Зеленского, но мужу ничего об этом не говорила. Все было хорошо, пока не объявили результаты второго тура. Юра ушел в запой на неделю. А потом случайно услышал, как сестре по телефону сказала, что голосовала за Зеленского. Сильно избил. У меня были синяки на лице и руках. Плакала.

В конце апреля Юлия Павленко вместе с двумя сыновьями ушла от мужа. Переехала к родителям. В прошлом месяце подала документы на расторжение брака.

— Мама два года лечилась от рака, — говорит Юлия. — Чтобы оплатить операции, продали родительскую квартиру в центре Киева. Приобрели им дом в селе. Теперь живу здесь вместе с детьми. Муж на контакт со мной не идет. Когда случайно встречаемся, делает вид, что не знает. С Юрой имеем общую квартиру. Буду судиться за жилье и требовать алименты на детей.

— То, что сделала моя жена — бессмыслица, — говорит Юрий Павленко. — Попала под влияние телевизора. Не могу жить с человеком, который предал Родину. Благодаря Петру Порошенко у нас появилась армия, мы смогли удержать позиции на фронте. Если бы жена голосовала за Анатолия Гриценко или в крайнем случае за Юлию Тимошенко, я еще понял бы. Не хочу жить в стране, которой руководит комик. Делаю визу и уже через неделю поеду работать в Чехию. Сыновьям буду платить по 100 долларов ежемесячно.

После рождения сына подарил машину

У Юлии и Юрия Павленко юридическое образование. У мужчины бизнес по перевозке грузов, женщина — безработная.

— Раньше работала в юридической фирме, — рассказывает Юлия Павленко. — Закрылась в 2014-ом. С тех пор жили за счет мужа. С ним познакомились в университете. Юра - отчаянный романтик. Приходил на свидания с букетами полевых цветов и воздушными шариками. Расписались в 2007 году. Свадьбу не устраивали. Вместо этого поехали в путешествие в Турцию. Посыпал кровать лепестками роз и приносил шампанское.

Когда вернулись, согласился жить с тещей, пока накопим на собственное жилье. Дела у нас шли хорошо. За несколько лет насобирали на дом, постоянно ездили на отдых. Когда родила старшего сына, муж подарил красную машину "Фольксваген".

Автор: Валерия АВРАМЕНКО
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