Кэмерон Диас родила первенца в 47 лет

Американская актриса 47-летняя Кэмерон ДИАС впервые стала матерью. На прошлой неделе она родила девочку. Ее назвали Реддикс Мэдден.

"Мы очень счастливы, что новый год начался с рождения дочери. Она сразу покорила наши сердца и дополнила семью. Больше никаких подробностей сообщать не будем, кроме того факта, что она очень-очень милая", — написала Кэмерон Диас в инстаграм.

Актриса в браке с американским гитаристом 40-летним Бенджи Мэдденом. Познакомились в 2014-м, через год обручились.

— Супруги давно хотели детей, но Кэмерон не удавалось забеременеть, — рассказывают в окружении семьи. — Она долгое время лечилась, но это не помогало. Вместе с мужем начали думать об усыновлении. Но в последний момент решились на ЭКО-оплодотворение. Беременность была сложной, но Кэмерон сияла от счастья. Она читала книги для будущих родителей и выискивала в магазинах лучшую детскую одежду.

Кэмерон Диас снялась почти в 50 картинах. Самые Известные: "Ангелы Чарли", "Маска", "Банды Нью-Йорка". Имела романы с актерами Мэттом Диллоном, Джаредом Лето и Джастином Тимберлейком.