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четверг, 08 июля 2021 06:25

Каждое дерево имеет свой звук

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- Я рос среди музыки. Один дед играл на скрипке, второй - на аккордеоне. Когда шли на свадьбу, меня восхищали гитаристы. Сидел и слушал, - говорит 43-летний Евгений Кополовец из города Берегово на Закарпатье. Изготовляет и реставрирует гитары.

- Хотел играть на гитаре, а отец записал на скрипку, - рассказывает. - Музыкальную школу не окончил, не нравилась программа. На гитаре научился сам. В 1980-1990 годах была популярна тяжелая музыка из-за рубежа. Собирались с друзьями по подвалам, во дворах - длинные волосы, нашивки, кожанки. Первую гитару отец купил, когда мне было 13. Электрическую, чехословацкого производства.

Кополовец учился в техникуме. Служил в армии.

- Как-то познакомился с мужчиной, который играл на органе. Мы создали группу. Писали песни. Когда их накопилось на альбом, поехали в Киев. Там сказали, что для раскрутки надо 5 тысяч долларов. Не могли на это согласиться. Вскоре наша группа распалась. Я стал играть с ужгородскими музыкантами.

Раздражала форма моей гитары. Дед занимался столяркой, и у него я нашел доску. Начал ее пилить, строгать, пытался сделать подобной профессиональному инструменту. Вместе все сложил правильно, но тот кусок дерева, который взял для деки, не звучал. Заказал гитару у винницкого мастера. Хотелось, чтобы инструмент был для меня, соответствовал моим параметрам и желанию. Детали обсуждали в онлайн-режиме. На фото вроде то, что надо. Но взял в руки и понял - не мое. Решил переделать. Купил необходимые инструменты, нашел правильно высушенную ясеневую заготовку. Наконец гитара зазвучала, как хотел. Затем знакомый попросил в его инструменте поменять лады. Проконсультировался с мастерами, и все получилось. С этого началась моя работа.

Для инструментов использует ель, клен, ясень. Дерево должно сохнуть более пяти лет.

- Музыкальный инструмент - это колебания волны. Каждое дерево имеет свой звук, тон. Подбирая, простукиваю каждый кусок. Работа проходит по-разному. Однажды реставрировал инструмент, в котором надо было многое менять. За то время мог бы сделать с нуля две-три гитары. Нужно быть очень точным. Рассчитывать все, чтобы не было смещения. Если хотя бы на миллиметр ошибиться, инструмент будет играть по-другому.

Цены на гитары Евгения Кополовца начинаются от $ 1 тыс. - 27 тыс. грн.

- Самая дорогая стоит 2 тысячи долларов. Преимущественно заказывают украинские музыканты, но есть и из-за рубежа. В будущем хочу создавать гитары под собственным брендом. Для каждого клиента буду делать неповторимый инструмент.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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