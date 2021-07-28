Карина Эгреши погибла в 100 километрах от дома

В селе Черная Королевской громады Береговского района Закарпатья похоронили 23-летнюю Карину Эгреши. Она погибла в автомобильной аварии 20 июля.

- В тот день Карина вместе с мужем и детьми возвращались от родственников из Киева, - рассказывает знакомая Елена. Фамилию просит не указывать. - Когда до дома оставалось проехать 100 километров, в селе Ганьковица недалеко от Мукачево их микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Карина погибла на месте. Ее мужа доставили в районную больницу для консультации нейрохирурга. Старшая дочь имеет черепно-мозговую травму, младшую ввели в медикаментозный сон. Обстоятельства трагедии расследует полиция. Говорят, авария произошла, потому что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Карина Эгреши сразу после окончания школы вышла замуж. С мужем 33-летним Ярославом воспитывали двух дочерей.

- С Ярославом Карина познакомилась через общих друзей, когда еще училась в школе. Влюбилась. После 11-го класса женились, - рассказывает Елена. - Она нигде не работала. Ее муж ездил на заработки за границу, а Карина воспитывала детей. Была хорошая хозяйка. Вкусно готовила. Любила петь и танцевать. Красиво вышивала.

Карину Эгреши похоронили рядом с отцом. Он умер полтора месяца тому назад.