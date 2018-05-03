"К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут"

- Когда мама умирала, съехались с братьями и сестрами к ней. Всего - девять. Врач ее спросил: "Сколько у вас детей?" Ответила, что 10. Думали, бредит. Однако в 2007-м начали искать брата, - рассказывает 50-летняя Наталья Миколюк из села Смолява Гороховского района на Волыни. В феврале 2018-го нашла брата 60-летнего Владимира Веселуху.

29 апреля 1958 года у Людмилы Омелянчук из Смолявы родился сын Анатолий. Отказалась от него, потому что родила от несовершеннолетнего.

- Мама старше папы на пять лет. Когда родился первый сын, были неженаты. Моя бабушка настояла, чтобы дочь отказалась от ребенка. Потому что был бы стыд, - объясняет Наталья Владимировна. - О старшем брате услышала впервые от соседки Марии, с которой ходила на ферму в юношестве. И другие крестьяне шептались. Однако родители все отрицали.

Парня усыновила Надежда Веселуха из села Рудка-Козинская Рожищенского района. Записала его в документах Владимиром.

- Мать умерла, когда я был в восьмом классе. На воспитание взяла ее племянница Соня, - говорит Владимир Веселуха по телефону. - Любила меня очень. Пылинки сдувала. Ни разу не шлепнула, хотя, бывало, заслуживал. Как-то даже ездила в Ригу, чтобы мне первому купить болоньевую куртку. Шиковал в деревне.

Затем была армейская служба в Таллинне. Там женился. Родился сын Илья. Но не сложилось. Вернулся в Украину. Работал на стройке в Луцке и заболел открытой формой туберкулеза. Дали маленькую квартиру по инвалидности. Женился. Родился сын Назар. Из жилья выписали, когда был в Рудке-Козинской - ухаживал за Соней перед смертью. Не было сил отстоять свое, поэтому остался в старом доме, начал выпивать.

На зиму Владимир Веселуха переселялся в противотуберкулезный санаторий в поселке Колки на Волыни. Там его нашли родные сестры Светлана и Алла.

- Сначала к Владимиру обращалась на "вы", потому что был шок. Думала, с чего начать, а потом говорю: "Мы твои родные сестры". Он удивился, попросил стул. Несколько минут молчали, - говорит 59-летняя Светлана Волентюк. - Брат рассказал, что перед приездом в санаторий ему снилась женщина в белом. Сказала ехать лечиться. Обещала, что тогда найдет семью.

После выписки повезли Владимира в его старый дом. Внутри лежал снег, потому что крыша была пробита: ни окон, ни дверей целых. Как смогли - убрали, в кухне затопили. На следующий день забрали, потому что понимала, что замерзнет там. Поселила в своем доме в Смоляве. Сама живу с семьей Луцке, дом стоял пустой.

В Смоляве остались сестра Наталья и брат Николай. В соседнем селе живет Алла. Братья Сергей и Борис - в Луцке. Галина, Роза и Юрий - в Италии на заработках.

- К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут. Дали ему кур, чтобы баклуши не бил. Может, если будем сильно панькаться, так и возгордится. Отдыхать не дадим. Пусть живет в селе, - добавляет Наталья Владимировна. - Теперь у Владимира большая семья. Имеет 25 племянников.

Сейчас восстанавливаем брату документы, - добавляет. - Нет ни паспорта, ни пенсии оформленной, ни группы по инвалидности.