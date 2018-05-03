"К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут"

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5436
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2547
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1764
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 576
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Венок из воска делали больше недели
Венок из воска делали больше недели
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
В музее в темноте чувствуют себя незрячими
В музее в темноте чувствуют себя незрячими
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5886
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 747
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8775
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 423
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 05:35

"К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут"

  Комментировать
 

- Когда мама умирала, съехались с братьями и сестрами к ней. Всего - девять. Врач ее спросил: "Сколько у вас детей?" Ответила, что 10. Думали, бредит. Однако в 2007-м начали искать брата, - рассказывает 50-летняя Наталья Миколюк из села Смолява Гороховского района на Волыни. В феврале 2018-го нашла брата 60-летнего Владимира Веселуху.

29 апреля 1958 года у Людмилы Омелянчук из Смолявы родился сын Анатолий. Отказалась от него, потому что родила от несовершеннолетнего.

- Мама старше папы на пять лет. Когда родился первый сын, были неженаты. Моя бабушка настояла, чтобы дочь отказалась от ребенка. Потому что был бы стыд, - объясняет Наталья Владимировна. - О старшем брате услышала впервые от соседки Марии, с которой ходила на ферму в юношестве. И другие крестьяне шептались. Однако родители все отрицали.

Парня усыновила Надежда Веселуха из села Рудка-Козинская Рожищенского района. Записала его в документах Владимиром.

- Мать умерла, когда я был в восьмом классе. На воспитание взяла ее племянница Соня, - говорит Владимир Веселуха по телефону. - Любила меня очень. Пылинки сдувала. Ни разу не шлепнула, хотя, бывало, заслуживал. Как-то даже ездила в Ригу, чтобы мне первому купить болоньевую куртку. Шиковал в деревне.

Затем была армейская служба в Таллинне. Там женился. Родился сын Илья. Но не сложилось. Вернулся в Украину. Работал на стройке в Луцке и заболел открытой формой туберкулеза. Дали маленькую квартиру по инвалидности. Женился. Родился сын Назар. Из жилья выписали, когда был в Рудке-Козинской - ухаживал за Соней перед смертью. Не было сил отстоять свое, поэтому остался в старом доме, начал выпивать.

На зиму Владимир Веселуха переселялся в противотуберкулезный санаторий в поселке Колки на Волыни. Там его нашли родные сестры Светлана и Алла.

- Сначала к Владимиру обращалась на "вы", потому что был шок. Думала, с чего начать, а потом говорю: "Мы твои родные сестры". Он удивился, попросил стул. Несколько минут молчали, - говорит 59-летняя Светлана Волентюк. - Брат рассказал, что перед приездом в санаторий ему снилась женщина в белом. Сказала ехать лечиться. Обещала, что тогда найдет семью.

После выписки повезли Владимира в его старый дом. Внутри лежал снег, потому что крыша была пробита: ни окон, ни дверей целых. Как смогли - убрали, в кухне затопили. На следующий день забрали, потому что понимала, что замерзнет там. Поселила в своем доме в Смоляве. Сама живу с семьей Луцке, дом стоял пустой.

В Смоляве остались сестра Наталья и брат Николай. В соседнем селе живет Алла. Братья Сергей и Борис - в Луцке. Галина, Роза и Юрий - в Италии на заработках.

- К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут. Дали ему кур, чтобы баклуши не бил. Может, если будем сильно панькаться, так и возгордится. Отдыхать не дадим. Пусть живет в селе, - добавляет Наталья Владимировна. - Теперь у Владимира большая семья. Имеет 25 племянников.

Сейчас восстанавливаем брату документы, - добавляет. - Нет ни паспорта, ни пенсии оформленной, ни группы по инвалидности.

Автор: Вікторія ТОПАЛА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 157685
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 92949
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 76794
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 50453
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 26622
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
6
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 1941
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua