В городе Калуш Ивано-Франковской области оборвалась жизнь журналиста и фотографа 73-летнего Василия Мельника.

- Познакомился с Василием в Изяславе в 1976-м, когда служил в армии, - рассказывает друг Игорь Ропяник, 62 года. - После школы я хотел учиться на журналиста, но для поступления не хватило баллов. К нам на военные сборы приехали студенты журфака. Разговорились с Василием. Сразу почувствовал своего человека. С ним можно было говорить откровенно, искренне, по душам. Позже жизнь нас снова свела. Вместе работали, ходили в один фотоклуб, организовывали выставки, дружили.

Последний раз виделся с Василием в январе этого года. Как всегда, спешил на свой автобус в Калуш. Радовался, что издал первый томик афоризмов. Искал средства на следующий, делился планами. Тогда сделали последнее совместное фото.

Василий Мельник работал корреспондентом и редактором. Был фотографом областной газеты "Галичина".

- Много лет назад принесла рукопись в редакцию "Галичины", - рассказывает 47-летняя Наталья Байдюк. - Василий Алексеевич попросил меня показать ближе перстень на руке. Тогда серьезно так сказал, что не может его мне вернуть. Я испугалась, а оказалось - он пошутил. Был веселый и искренний.

Василий Мельник долго болел. Родные диагноз не разглашают. У него остались сын и внуки.