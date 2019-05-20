Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко

Языковед 85-летний Иван ЮЩУК в полутемном коридоре Киевского международного университета несет под рукой книги - возвращается с пары. Он - автор более 20 учебников по украинскому языку для школ и вузов. В пустой аудитории кладет на стол свои свежие книги - "Словарь украинского языка VI века" и "Я вивчу українську мову. Я выучу украинский язык". Последнюю написал для русскоязычных, которые хотят научиться украинскому.

- Впервые книга вышла в 1992 году в двух томах, - говорит Иван Филиппович. - После провозглашения независимости у людей был порыв. И мое пособие разошлось.

Сейчас порыва нет?

- Тогда переход на украинский проходил на эмоциях, сейчас - рационально. Люди понимают, что живут в украинском государстве и должны приспосабливаться.

У кого из президентов был самый лучший украинский?

- Лучший литературный язык - у Петра Порошенко. Хотя он вырос в русскоязычной среде. Вероятно, имеет способности к языкам. На Форуме украинцев он цитировал наизусть большой отрывок из Василия Стефаника на покутском диалекте. Виктор Ющенко, хоть и украиноязычный, но употреблял диалектизмы.

Зеленский быстро овладеет языком?

- Вижу, что это ему дается с трудом. Во время дебатов на стадионе, даже читая, вставлял "окружение". Он слишком быстро привык говорить, потому на украинском ему это тяжело делать. Проблема - его русскоязычное окружение.

Как бы вы посоветовали Зеленскому овладевать украинским?

- Надо настроить свой мозг на него. Украинец легко перейдет на русский, польский. А русскоязычным трудно перейти на украинский. Наш язык - не восточнославянский, наряду с белорусским и русским, а центральнославянский. Иван Огиенко говорил, что украинец, который не слышал русского, скорее поймет серба, чем россиянина. Я когда-то бывал в Сербии. Было впечатление по интонации и произношению, что слышу украинский.

Когда будете смотреть инаугурацию, кто в вас будет преобладать - языковед или человек, не заангажированный чистотой языка?

- Зеленский будет делать речевые ошибки, я в этом уверен. Поэтому не буду удивляться. Но буду больше наблюдать за его отношением к ритуалу принятия власти, за рукой на Пересопницком Евангелии. Мне это важно. А еще - его отношение к украинству.

Команда Зеленского настороженно восприняла закон о языке.

- Потому что в его команде - потомки колонизаторов. Они были засланы сюда, чтобы Украину сделать губернией России или заселить выморенные голодом села.

В 1960-х попросить в киевском транспорте прокомпостировать талон на украинском - это означало выделиться. Сейчас мне уже никто не скажет: "Говорите на человеческом языке". А тогда могли. Или со шпилькой: "Вот как вы хорошо говорите на украинском", - Иван Филиппович подсовывает брошюрку "Разговаривать на украинском языке - престижно". - Здесь объясняю, что украинский язык - не колхозный и не сельский. Доказано, что он богаче русского, логично построен. Русский - законсервированный. Из-за этого тяжелый. Прочитайте письма Ивана Грозного - ничего не поймете. Такое оно запутанное и нелогичное. Потому что речь россиян - заученная.

Почему?

- Миссионеры из христианского Киева шли на земли, завоеванные угро-финскими племенами, обращали их в свою веру. Те перенимали церковнославянский язык от священников через Святое Писание.

В 1240-м произошло нашествие монголо-татар на Русь. Они осели целыми семьями. И долго не продержались. И прогнали их на территорию нынешней России. Там они начали жестко расправляться с коренными жителями и насаждать свою культуру и правила. Из-за тюркской фонетики россияне мягко говорят.

К вам обращались от президентов, чтобы научили украинскому?

- Президентов лучше научит женщина. В языке, как и в жизни, она может лучше повлиять на мужчину. С Виктором Януковичем занималась Мария Олийнык - заместитель председателя донецкого "Просвещения".

Вы родились в польском селе. Сейчас - это Волынская область. Пережили полонизацию?

- Моя семья этого не испытала. Наши соседи были поляками. Одни говорили только на польском, а вот сосед моего возраста - на украинском. Мои родители потом прятали его от УПА во время Волынской трагедии. От нас он бежал за Буг. Считаю, что в Волынской трагедии виноваты поляки. Они хотели эту территорию присоединить к Польше, а те были против. Мой тесть - из Холмщины. Ему разрубили голову, потому что сопротивлялся, когда говорили: "Маш быць полякем".

Какими были отношения между поляками и украинцами в вашем селе?

- Там жили мирные колонисты. Поляки, как и русские, пытались заселить своими территорию Украины. Отношения складывались по-разному. Но не из-за человеческих качеств, а политики - из-за того посягательства на территорию.

Вы давно зарегистрировались в "Фейсбуке"?

- Шесть или семь лет. Печататься негде. На радио "Культура" с языковедом Александром Ткаченко 13 лет вел передачу "Как мы говорим". Политики касаться не могли. А хотелось. Попросил внука создать мне страницу в "Фейсбуке". Сейчас имею более четырех тысяч друзей. Интернет - это нечто чрезвычайное. Чтобы такое было в советские времена! Я тут имею сто томов литературы, - вытягивает из кармана брюк зеленую флешку. - Скачал сын в интернете.

Соцсети меняют язык?

- Пишут там в основном неграмотно. И то - уважаемые персоны. Это свидетельствует об уровне образованности людей. Язык творит не интернет, а школа. А там большинство учителей не владеют языком. Часто после занятий переходят на общепонятный.

Основное в обучении языку - развитие мышления. Приходят студенты - знаний немного есть, а мышления нет. Раньше за нас партия думала. А теперь люди должны сами это делать.

Какие слова вас больше всего раздражают в языке, который слышите?

- Ударение на "а" в слове "випадок". А еще ужасно не люблю "наразі". Оно диалектное, какое-то польское, не укладывается в мою фонетику.

Язык какого региона наиболее комфортен для вашего уха?

- Как-то в университете нас послали собирать кукурузу на Кировоградщину. Поселили у сельских деда и бабы. Как мне понравилось их произношение! Мои родители – с Волыни. В Первую мировую войну маму отселили на Житомирщину, отца - в Запорожье. Там он окончил два класса школы. Усвоил местное произношение, привез его на родину. Я от отца немного его перенял.

Иван Филиппович отвечает на телефонный звонок. После разговора продолжает:

- Это я написал руководство по украинскому для англоязычных, - объясняет. - Еще подготовил издание "Украинский язык с нами" - для диаспоры. В нем также будет история Украины и культура в упражнениях.

Что читаете?

- Начал "Смерть в Киеве" Павла Загребельного. Не все уже запоминаю, но наслаждаюсь языком.

Не устаете?

- Устаю, когда ничего не делаю. Имею дачу с землей. Ее надо копать. Сажаю помидоры, огурцы. Увлекся электронными книгами. За последнее время перечитал их больше, чем за всю жизнь, потому что не имел где доставать печатные.

"Дед помогал делать математику"

Иван Ющук родился 3 октября 1933 года в селе Черников Владимир-Волынского района на Волыни - тогда Польша. Родители работали в колхозе.

Отец научил меня читать, - рассказывает Иван Филиппович. - После смерти матери забрал его в Киев. Когда моя дочь в седьмом классе не могла решить математику, дед ей помогал. Окончил отделение чешского языка и литературы Львовского государственного университета. Исследовал сербскую литературу. Преподавал в педагогическом институте иностранных языков.

С 1994 года заведует кафедрой славянской филологии Киевского международного университета. Профессор. Исследователь Голодомора-геноцида украинцев 1932-1933-х.

13 лет был ведущим программы "Как мы говорим" на радио "Культура". Возглавлял киевское объединение общества "Просвещение".

Вдовец. Жена Людмила была филологом. Умерла 20 лет назад.

Дочь Лариса - кибернетик, сын Олег - программист, живет и работает в Германии. Имеет четырех внуков и внучку.

Любит отдыхать на даче и работать в огороде.

Живет в Киеве.