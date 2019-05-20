Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 3033
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1215
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1656
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3421
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6642
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66812
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2466
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 828
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 504
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 981
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1863
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9864
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 468
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 07:15

Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко

2 Комментировать
 

Языковед 85-летний Иван ЮЩУК в полутемном коридоре Киевского международного университета несет под рукой книги - возвращается с пары. Он - автор более 20 учебников по украинскому языку для школ и вузов. В пустой аудитории кладет на стол свои свежие книги - "Словарь украинского языка VI века" и "Я вивчу українську мову. Я выучу украинский язык". Последнюю написал для русскоязычных, которые хотят научиться украинскому.

- Впервые книга вышла в 1992 году в двух томах, - говорит Иван Филиппович. - После провозглашения независимости у людей был порыв. И мое пособие разошлось.

Сейчас порыва нет?

- Тогда переход на украинский проходил на эмоциях, сейчас - рационально. Люди понимают, что живут в украинском государстве и должны приспосабливаться.

У кого из президентов был самый лучший украинский?

- Лучший литературный язык - у Петра Порошенко. Хотя он вырос в русскоязычной среде. Вероятно, имеет способности к языкам. На Форуме украинцев он цитировал наизусть большой отрывок из Василия Стефаника на покутском диалекте. Виктор Ющенко, хоть и украиноязычный, но употреблял диалектизмы.

Зеленский быстро овладеет языком?

- Вижу, что это ему дается с трудом. Во время дебатов на стадионе, даже читая, вставлял "окружение". Он слишком быстро привык говорить, потому на украинском ему это тяжело делать. Проблема - его русскоязычное окружение.

Как бы вы посоветовали Зеленскому овладевать украинским?

- Надо настроить свой мозг на него. Украинец легко перейдет на русский, польский. А русскоязычным трудно перейти на украинский. Наш язык - не восточнославянский, наряду с белорусским и русским, а центральнославянский. Иван Огиенко говорил, что украинец, который не слышал русского, скорее поймет серба, чем россиянина. Я когда-то бывал в Сербии. Было впечатление по интонации и произношению, что слышу украинский.

Когда будете смотреть инаугурацию, кто в вас будет преобладать - языковед или человек, не заангажированный чистотой языка?

- Зеленский будет делать речевые ошибки, я в этом уверен. Поэтому не буду удивляться. Но буду больше наблюдать за его отношением к ритуалу принятия власти, за рукой на Пересопницком Евангелии. Мне это важно. А еще - его отношение к украинству.

Команда Зеленского настороженно восприняла закон о языке.

- Потому что в его команде - потомки колонизаторов. Они были засланы сюда, чтобы Украину сделать губернией России или заселить выморенные голодом села.

В 1960-х попросить в киевском транспорте прокомпостировать талон на украинском - это означало выделиться. Сейчас мне уже никто не скажет: "Говорите на человеческом языке". А тогда могли. Или со шпилькой: "Вот как вы хорошо говорите на украинском", - Иван Филиппович подсовывает брошюрку "Разговаривать на украинском языке - престижно". - Здесь объясняю, что украинский язык - не колхозный и не сельский. Доказано, что он богаче русского, логично построен. Русский - законсервированный. Из-за этого тяжелый. Прочитайте письма Ивана Грозного - ничего не поймете. Такое оно запутанное и нелогичное. Потому что речь россиян - заученная.

Почему?

- Миссионеры из христианского Киева шли на земли, завоеванные угро-финскими племенами, обращали их в свою веру. Те перенимали церковнославянский язык от священников через Святое Писание.

В 1240-м произошло нашествие монголо-татар на Русь. Они осели целыми семьями. И долго не продержались. И прогнали их на территорию нынешней России. Там они начали жестко расправляться с коренными жителями и насаждать свою культуру и правила. Из-за тюркской фонетики россияне мягко говорят.

К вам обращались от президентов, чтобы научили украинскому?

- Президентов лучше научит женщина. В языке, как и в жизни, она может лучше повлиять на мужчину. С Виктором Януковичем занималась Мария Олийнык - заместитель председателя донецкого "Просвещения".

Вы родились в польском селе. Сейчас - это Волынская область. Пережили полонизацию?

- Моя семья этого не испытала. Наши соседи были поляками. Одни говорили только на польском, а вот сосед моего возраста - на украинском. Мои родители потом прятали его от УПА во время Волынской трагедии. От нас он бежал за Буг. Считаю, что в Волынской трагедии виноваты поляки. Они хотели эту территорию присоединить к Польше, а те были против. Мой тесть - из Холмщины. Ему разрубили голову, потому что сопротивлялся, когда говорили: "Маш быць полякем".

Какими были отношения между поляками и украинцами в вашем селе?

- Там жили мирные колонисты. Поляки, как и русские, пытались заселить своими территорию Украины. Отношения складывались по-разному. Но не из-за человеческих качеств, а политики - из-за того посягательства на территорию.

Вы давно зарегистрировались в "Фейсбуке"?

- Шесть или семь лет. Печататься негде. На радио "Культура" с языковедом Александром Ткаченко 13 лет вел передачу "Как мы говорим". Политики касаться не могли. А хотелось. Попросил внука создать мне страницу в "Фейсбуке". Сейчас имею более четырех тысяч друзей. Интернет - это нечто чрезвычайное. Чтобы такое было в советские времена! Я тут имею сто томов литературы, - вытягивает из кармана брюк зеленую флешку. - Скачал сын в интернете.

Соцсети меняют язык?

- Пишут там в основном неграмотно. И то - уважаемые персоны. Это свидетельствует об уровне образованности людей. Язык творит не интернет, а школа. А там большинство учителей не владеют языком. Часто после занятий переходят на общепонятный.

Основное в обучении языку - развитие мышления. Приходят студенты - знаний немного есть, а мышления нет. Раньше за нас партия думала. А теперь люди должны сами это делать.

Какие слова вас больше всего раздражают в языке, который слышите?

- Ударение на "а" в слове "випадок". А еще ужасно не люблю "наразі". Оно диалектное, какое-то польское, не укладывается в мою фонетику.

Язык какого региона наиболее комфортен для вашего уха?

- Как-то в университете нас послали собирать кукурузу на Кировоградщину. Поселили у сельских деда и бабы. Как мне понравилось их произношение! Мои родители – с Волыни. В Первую мировую войну маму отселили на Житомирщину, отца - в Запорожье. Там он окончил два класса школы. Усвоил местное произношение, привез его на родину. Я от отца немного его перенял.

Иван Филиппович отвечает на телефонный звонок. После разговора продолжает:

- Это я написал руководство по украинскому для англоязычных, - объясняет. - Еще подготовил издание "Украинский язык с нами" - для диаспоры. В нем также будет история Украины и культура в упражнениях.

Что читаете?

- Начал "Смерть в Киеве" Павла Загребельного. Не все уже запоминаю, но наслаждаюсь языком.

Не устаете?

- Устаю, когда ничего не делаю. Имею дачу с землей. Ее надо копать. Сажаю помидоры, огурцы. Увлекся электронными книгами. За последнее время перечитал их больше, чем за всю жизнь, потому что не имел где доставать печатные.

"Дед помогал делать математику"

Иван Ющук родился 3 октября 1933 года в селе Черников Владимир-Волынского района на Волыни - тогда Польша. Родители работали в колхозе.

Отец научил меня читать, - рассказывает Иван Филиппович. - После смерти матери забрал его в Киев. Когда моя дочь в седьмом классе не могла решить математику, дед ей помогал. Окончил отделение чешского языка и литературы Львовского государственного университета. Исследовал сербскую литературу. Преподавал в педагогическом институте иностранных языков.

С 1994 года заведует кафедрой славянской филологии Киевского международного университета. Профессор. Исследователь Голодомора-геноцида украинцев 1932-1933-х.

13 лет был ведущим программы "Как мы говорим" на радио "Культура". Возглавлял киевское объединение общества "Просвещение".

Вдовец. Жена Людмила была филологом. Умерла 20 лет назад.

Дочь Лариса - кибернетик, сын Олег - программист, живет и работает в Германии. Имеет четырех внуков и внучку.

Любит отдыхать на даче и работать в огороде.

Живет в Киеве.

Автор: Анна БАЛАКИР
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 87839
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 51600
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль Просмотров: 21538
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 20718
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 17718
Люди
Чтобы хорошо выглядеть, надо высыпаться
Чтобы хорошо выглядеть, надо высыпаться Просмотров: 927
Выбросила куртку, в которой муж спрятал тысячу долларов
Выбросила куртку, в которой муж спрятал тысячу долларов Просмотров: 864
Между штабелями бумаг нашел прошлогодний бутерброд
Между штабелями бумаг нашел прошлогодний бутерброд Просмотров: 171
Сколько времени тратите на уборку?
Сколько времени тратите на уборку? Просмотров: 90
Иван Кавацюк выиграл 500 гривен
Иван Кавацюк выиграл 500 гривен Просмотров: 81
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 660
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua