Иван Угрин выиграл 250 гривен

— Впервые в жизни я что-то выиграл. Раньше никогда не везло. Полученные деньги потратил на лечение левой ноги. В ней плохо циркулирует кровь, — говорит 80-летний Иван Угрин из села Прислип Межгорского района на Закарпатье.

"Газету по-українськи" выписывает три года. Отправил копию квитанции в адрес редакции и выиграл 250 грн.

— Окончил шесть классов, — говорит Иван Михайлович. — У мамы нас было шестеро. Я - самый маленький, от второго брака. Но отец нас оставил. Я вынужден был бросить школу и идти зарабатывать деньги. Пошел в лес. Сажал деревья. Работал за трудодни. Когда начали платить, получал копейки. В 19 лет женился. Жену зовут Мария, как и мою маму. Она работала дояркой. Познакомился с ней, когда ездил к старшему брату в соседнее село Новоселица. После свадьбы меня призвали в армию. В 1958-ом служил в артиллерийских войсках в российском Хабаровске. После того ездил на заработки по Украине. Несколько лет работал в лесокомбинате. А потом пошел слесарем-наладчиком на завод. Проработал там 21 год и вышел на пенсию. Рабочий стаж — 39 лет. За это получаю 2 тысячи гривен пенсии.

В 2013-м похоронил жену.

- Воспитали четверо детей — рассказывает Иван Угрин. — Старшую дочь зовут Аня. Она живет в селе Голятин нашего района. Работает учительницей географии. Сын Иван — в соседнем селе Торунь, ездит по заработкам. Дочь Маша в Ужгороде работает в магазине завотделом. Младший Михаил с семьей остались у меня. Он — тракторист. У меня семеро внуков и трое правнуков.