Ирина Скрылева и Владимир Михалко погибли в горах

- Слышали, как Владимир сказал: "Переходи на лед". Потом - звуки падения. Увидели, как Скрылева и Михалко скатываются вниз и тянут за собой веревки. Оба упали в котловину глубиной почти 400 метров, - рассказывают в Федерации альпинизма и скалолазания в Киеве о 30-летней Ирине Скрылевой и Владимире Михалко, 67 лет. Они погибли во время спуска с горы Видлова в словацких Татрах.

На вершину Скрылева и Михалко поднимались в группе из пяти человек. Через несколько минут после падения их нашли мертвыми. Вниз тела спускали 14 спасателей.

Ирина Скрылева работала в столичном салоне красоты мастером маникюра. Альпинизмом начала заниматься три года назад. Замужем не была. У нее остались мать и брат.

- Ирина была светлая, честная и справедливая, - говорит подруга Татьяна Горобец. - Заботилась о мире. Не ела мяса, не носила кожи и меха. Чтобы вести максимально экологичный образ жизни, отказалась от использования пластика. Говорила только на украинском. Больше всего любила горы. Часто мечтательно говорила: "Девушки, лучше гор могут быть только горы". И улыбалась очаровательной улыбкой.

Владимир Михалко - кандидат в мастера спорта по альпинизму. Более 30 лет был инструктором. Работал на киевском заводе "Арсенал".

- Был энергичен. Альпинизмом занимался всю жизнь, - рассказывает коллега Сергей Щепак. - Прошлым летом мы с Владимиром Дмитриевичем были на сборах в Казахстане. Он невысокий и худенький, но молодежь успеть за ним не могла. Знал все тонкости альпинизма, в то же время был скромен. Несколько раз в год ходил в горы. Даже непогода его не останавливала.