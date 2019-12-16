Ирина Скрылева и Владимир Михалко погибли в горах

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 1125
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 351
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2232
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 252
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 522
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2925
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11430
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2205
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 324
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1053
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2538
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10971
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 252
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 06:10

Ирина Скрылева и Владимир Михалко погибли в горах

  Комментировать

- Слышали, как Владимир сказал: "Переходи на лед". Потом - звуки падения. Увидели, как Скрылева и Михалко скатываются вниз и тянут за собой веревки. Оба упали в котловину глубиной почти 400 метров, - рассказывают в Федерации альпинизма и скалолазания в Киеве о 30-летней Ирине Скрылевой и Владимире Михалко, 67 лет. Они погибли во время спуска с горы Видлова в словацких Татрах.

На вершину Скрылева и Михалко поднимались в группе из пяти человек. Через несколько минут после падения их нашли мертвыми. Вниз тела спускали 14 спасателей.

Ирина Скрылева работала в столичном салоне красоты мастером маникюра. Альпинизмом начала заниматься три года назад. Замужем не была. У нее остались мать и брат.

- Ирина была светлая, честная и справедливая, - говорит подруга Татьяна Горобец. - Заботилась о мире. Не ела мяса, не носила кожи и меха. Чтобы вести максимально экологичный образ жизни, отказалась от использования пластика. Говорила только на украинском. Больше всего любила горы. Часто мечтательно говорила: "Девушки, лучше гор могут быть только горы". И улыбалась очаровательной улыбкой.

Владимир Михалко - кандидат в мастера спорта по альпинизму. Более 30 лет был инструктором. Работал на киевском заводе "Арсенал".

- Был энергичен. Альпинизмом занимался всю жизнь, - рассказывает коллега Сергей Щепак. - Прошлым летом мы с Владимиром Дмитриевичем были на сборах в Казахстане. Он невысокий и худенький, но молодежь успеть за ним не могла. Знал все тонкости альпинизма, в то же время был скромен. Несколько раз в год ходил в горы. Даже непогода его не останавливала.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ирина Скрылева и Владимир Михалко погибли в горах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Лысеют и ругаются: назвали неожиданные факты о обезьян

"Многие меня считают ненормальной", - Мила Йовович

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 18828
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 18091
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 9828
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
 Просмотров: 7353
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 7308
Люди
Николай Николаенко две недели не дожил до 100 лет
Николай Николаенко две недели не дожил до 100 лет
Диану Балян похоронили в белом гробу
Диану Балян похоронили в белом гробу Просмотров: 18
Игорь Волынец подорвал себя гранатой
Игорь Волынец подорвал себя гранатой Просмотров: 36
"То, как поступила со мной власть - несправедливо и вульгарно"
"То, как поступила со мной власть - несправедливо и вульгарно" Просмотров: 603
"На работе задерживаюсь до восьми вечера, а бывает - и до полуночи"
"На работе задерживаюсь до восьми вечера, а бывает - и до полуночи" Просмотров: 621
Больше всего комментируют
13
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Так и живем: как в большом непрофессиональном шоу" - адвокат о деле Шеремета
2
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Голосов: 172
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua