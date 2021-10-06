Ирина Перегрим-Фединяк три года работает дальнобойщицей

- Впервые села за руль грузовика в 23 года. Во всем виноват муж. Любила машины всегда, а когда познакомилась с ним, то влюбилась еще больше. Начали вместе их ремонтировать. Он - дальнобойщик. Как-то взял с собой в рейс, а ночью на парковке посадил за руль. Попробовала и поняла, что без этого уже не могу, - рассказывает 26-летняя Ирина Перегрим-Фединяк из поселка Ивано-Франково Яворовского района на Львовщине. Женщина три года работает водитель фуры. Выполняет рейсы по Европе.

По образованию Ирина Перегрим-Фединяк - менеджер гостинично-ресторанного бизнеса.

- По специальности недолго работала. Нравилось делать макияжи, поэтому пошла на курсы визажиста. Но это занятие быстро превратилось в рутину. Стало скучно. Голову снесло тогда, когда села за руль грузовика в Нидерландах. Поняла, что сделаю все, чтобы освоить это дело.

- В западных странах женщина-дальнобойщица - это привычно. Когда устраивалась на работу, относились без предубеждений, никто не удивлялся, - продолжает. - Да надо было видеть мою мать, когда я ей сказала, чем буду заниматься - побелела, посинела, позеленела. Думала, я шучу. Отец сказал: "Да иди ты, клоун малой". Родные поверили моим словам, когда собирала сумку в первый рейс. Сообщила, что еду в Польшу, потому что успешно сдала экзамены и теперь буду водить фуру. Дед обрадовался, потому что когда-то был дальнобойщиком. Мама сказала, что не отпустит. Хотя и волновалась, но поддержала. Ей непривычно было, когда за день проходила несколько стран: утром звонила из Нидерландов, а под вечер - из Австрии.

Когда начала работать дальнобойщицей, слышала много негатива. Не только от мужчин, но и от женщин. Плакала из-за каждого слова. Муж подбадривал. Советовал быть выше этого и не обращать внимание на мнением диванных критиков.

В рейсы женщина ездит с мужем. Вместе проводят 24 часа в сутки.

- Мы работаем в двойном семейном экипаже. Имеем больший километраж: 18 часов езды. 4,5 часа еду я, потом - муж, потом меняемся, - рассказывает. - Первый день на этой работе не забуду никогда. Везли цветы и фрукты из Нидерландов в Австрию. Волновалась, была вся мокрая, будто из душа. Запомнилось, как впервые шла на обгон. Муж переживал, постоянно повторял, что следует брать левее.

Теперь просыпаюсь и радуюсь, что не надо идти на работу. Утром не всегда удается попить кофе. Потому что лучше поспать лишних 10-15 минут. Постоянно видим новые страны, людей. Когда есть выходные и посчастливилось стать возле города, то можем прогуляться. Редко, но бывает, что останавливаемся у моря или реки. Но обычно стоим на паркинге. Вокруг нет ничего, кроме автострады.

Больше всего запомнила одну опасную ситуацию. Среди ночи ехала в Германии, шел дождь. Решила обогнать фуру впереди. Когда доехала до половины прицепа той машины, увидела, что сзади несется автомобиль и мигает. Не понимала, чего водитель выехал именно в мой ряд, ведь другие свободны. Надеялась, что он перестроится и продолжила обгон. Он так и сделал, а потом вернулся в мой ряд и резко затормозил. Я сделала так же. Фура весила 40 тонн, ее тормозной путь и на сухой дороге длинный, а здесь мокро. Сжала руль двумя руками и уже представляла, что прямо сейчас его раздавлю. Но в тот момент он нажал на газ и скрылся. Долго отходила.

Веселый случай был, когда заблудилась на парковке в Нидерландах. Хорошо ее знаю, потому что часто там останавливаемся. В тот раз мест почти не было, все фуры стояли мордами в одну сторону. Свою машину поставили в противоположную, чтобы не мешать. Утром невыспавшаяся иду умываться по направлению фуры, как обычно, потому что забыла, что мы не так стали. Прохожу один ряд, второй. Здание должно быть видно давно. А ее нет. Думаю, может ночью муж переехал, а я не в курсе. Дошло до большой бетонной стены. "Господи, за ночь кто-то снес ресторан и душевые. Что теперь делать?" - запаниковала. Забыла дорогу к нашей машине и пошла в другую сторону. Остановилась и поняла: потерялась на парковке. Стала между прицепами и начала плакать. Увидела мужчину с канистрой. Решила идти за ним. Через несколько минут показалась наша фура. Плача, открываю дверь и говорю мужу: "Иван, кто-то ночью снес туалет и поставил бетонную стену. Нас замуровали". Он посмотрел на меня серьезным взглядом. Вышел и повел в правильном направлении. Дошло, что ошиблась. Успокоилась, потому что туалет был на месте.

Ирина Перегрин-Фединяк имеет канал на ютюбе. Выкладывает видео, как исполняет украиноязычные песни за рулем фуры. Петь любит с детства. Последние два года профессионально занимается вокалом.

- В стрессовых ситуациях думала о том, чтобы оставить профессию, - говорит Ирина. - Это все нервы, которые быстро проходили. Если серьезно, то такого желания нет. Но когда-то придется, потому что хочу иметь детей.

С каждого рейса муж встречает с цветами

40-летняя Ирина Ворник из Черновцов работает водителем грузовика в Соединенных Штатах Америки. Овладела этой профессией в 2018 году, когда с мужем и тремя детьми выиграли грин-карту.

- Имею диплом юриста, но в Украине по специальности не работала. Была домохозяйкой, - рассказывает Ирина Ворник. - Когда с семьей переехали в США, надо было где-то работать, потому что заработанного мужем не хватало. Я была медсестрой, убирала дома, ухаживала за пожилыми людьми. Но это не позволяло осуществить мечту - приобрести дом. Тогда задумалась о смене профессии. Мне предлагали учиться на визажиста и мастера маникюра. Но выбрала курсы водителей. Сначала ездить на фуре было страшно. Но со временем полюбила работу. Нравится ощущение, когда контролируешь огромную машину.

Ежедневно Ирина проезжает около 1100 км.

- С каждого рейса муж встречает с цветами, - говорит. - На работе я всегда в джинсах и кроссовках. А когда возвращаюсь домой, то хожу в платьях и на шпильках. Хоть на выходных хочется чувствовать себя настоящей женщиной.