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Ирина Муляр перенесла 13 операций

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- Все вещи дочери после ее смерти остались в квартире. Люди говорят, надо выбросить, а я не могу, - говорит тернопольчанка Леся МУЛЯР, 48 лет. В 2013 году похоронила единственную дочь Ирину. Она умерла 21-летней от рака мягких тканей.

В 14 лет девушке поставили диагноз "саркома костей". Вырезали кусок кости и вставили имплантат. В 2009-ом руку ампутировали по локоть. Впоследствии отрезали по плечо.

- Операцию делали в Австрии. Деньги на лечение собирали всем городом, - рассказывает Леся Петровна. - Химиотерапию дочь проходила во Львове. Там начала рисовать. Последняя ее картина - ангел летит в небо. Создала ее за два-три месяца до смерти.

После окончания школы Ирина Муляр поступила в медицинский университет и политехнический институт в Тернополе. Впоследствии подала документы на факультет английской филологии Тернопольского педагогического института.

- В декабре 2011 года дочь ехала в университет на экзамен, - продолжает Леся Петровна. - Маршрутка резко тронулась. Ируся не удержалась и упала. Сломала надколенник. Медики сказали, что нужна операция. Ира разрыдалась. Говорила: "Мама, сколько можно?"

Впоследствии передвигалась на костылях. В конце февраля начала кашлять. Терапевт сказал, это бронхит. Но препараты не помогали. Рентген показал новообразования в легких. Нашли клинику в Польше. Лечение на время остановило прогрессирование болезни. Однако затем снова стало хуже. Медики говорили: "Не знаем, чем еще лечить. Вы можете пройти лучевую химию". Когда Ира прочитала заключение, сказала: "Едем домой. Мы ничего не будем делать. Просто будем ждать этого дня".

14 декабря 2013 года Ирине стало хуже.

- Вечером было трудно дышать. В "скорую" ее несли на носилках. Дочь говорила: "Мама, я уже живая сюда не приеду". У нее начали отекать ручки и ножки. Я была в больнице до 23:00, а потом брат отвез домой. Разбудил в 5:45, потому что нужно к Ире ехать. Вдруг - звонок в дверь. То приехали родные убирать в квартире. Сказали, что Ируся умерла.

Леся Муляр работает главным бухгалтером Тернопольводоканала. Живет сама. Муж бросил семью в 2010-ом.

- Первые четыре-пять лет ежедневно бывала на кладбище. Когда иду, должна 100 раз обернуться, дать воздушный поцелуй и сказать: "Ты со мной, а я с тобой". Мы постоянно это говорили друг другу, - добавляет Леся Муляр. - Трудно нести этот крест. Прошу у Бога дать сил.

Автор: Наталия ЛАЗУКА
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Дата
11
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