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четверг, 25 марта 2021 07:11

Ирина Ананская открыла бизнес в два ночи

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- Не устраивает жизнь - измени ее. Никогда не поздно это сделать. Даже если ничего не знаешь, - говорит 40-летняя Ирина Ананская. Живет в Варшаве. Два года тому назад начала там бизнес - делает металлические конструкции для интерьера.

Ирина Ананская родилась в Тернополе. В детстве переехала в Ялту. Получила специальность экономиста в Национальном университете "Львовская политехника". С мужем жила в Киеве. Там работала финансовым аналитиком в топливной компании.

- Мужчине предложили работу системного администратора в Польше, - рассказывает из салона своего автомобиля по скайпу Ирина. - Хотя в Киеве он возглавлял отдел фирмы, которая обслуживала все нефтяные компании Украины, мы согласились. Было интересно посмотреть другую страну. Муж поехал, я должна была присоединиться позже. Но не смогла, потому что была беременна и тяжело вынашивала ребенка. Когда сыну было 40 дней, муж забрал нас на машине. Положили кроватку, коляску. Даже не было, где ноги поставить.

Шесть лет в Польше Ирина занималась домашним хозяйством.

- Когда младшей дочери было 2 года, поняла, не могу больше сидеть дома, - продолжает. - Зарплаты мужа не хватало на нормальную жизнь. Мы не могли позволить купить хорошие вещи, поехать отдыхать. Решила выходить на работу. Найти ее было трудно, потому что язык знала на уровне, чтобы купить продукты и памперсы. Я, финансовый аналитик, завидовала продавщицам. О такой работе, как у них, из-за незнания языка могла только мечтать. Отправляла резюме на все свободные вакансии. В ответ получала отказы. А потом каким-то чудом наткнулась на Виталия Дударева - производителя стеклянных панелей для помещений. Он искал менеджера по продажам. Взял меня на работу. Сам польского не знал, поэтому думал, что я хорошо им владею. Я пришла к мужу и в плач: "Как я буду продавать скинали, если языка не знаю?" Дала в интернете объявление, что в обмен на уроки польского, буду учить русскому и украинскому.

Ирина изучала язык.

На фирме не только продавала, но и искала партнеров, материалы, дизайнеров, подписывала документы. За это получала 2 тыс. злотых - 15 тыс. грн.

- Зарплата моей подруги-уборщицы была 3-4 тысяч. Но я благодарна директору фирмы, потому что опыт стоил всего - я научилась вести фирму в Польше, - говорит Ананская. - Однако так долго продолжаться не могло, потому что мы взяли кредит на 100 тысяч долларов для приобретения дома. Однажды я поняла: если сейчас ничего не изменю в жизни, через10 лет все будет выглядеть печально. Решила открыть бизнес. Через несколько месяцев проснулась среди ночи и поняла, что буду делать металлические конструкции для лофтов - помещений, которые напоминают индустриальные. Они модные в Польше.

Бросить работу на фирме не могла. Потому что не было бы чем кормить детей, ведь зарплата мужа шла на кредит и коммуналку. С 9:00 до 18:00 я работала на фирме. Забирала детей из садика и школы и до двух ночи работала на себя. Создавала интернет-страницы, составляла предложения дизайнерам, каталоги. Когда муж был в командировке, даже не могла уложить детей. Я работала за ноутбуком, а они засыпали по обе стороны от меня на полу на матрасах. В таком режиме жила полгода.

За первый заказ Ирина Ананская заработала 5 тыс. злотых - 38 тыс. грн.

- Не знаю, почему меня выбрал заказчик и как он мне поверил, ведь была тогда полным нулем. На заработанные деньги хотела купить платья, косметику. Но первый заработок отдала за участие в выставке. Так получила новых клиентов.

Сначала Ирина покупала металлические конструкции у производителей. Впоследствии открыла собственное производство. Трудоустраивала только украинцев.

- Была проблема с рабочими. Один спал на производстве среди дня. Другой сказал, что жене должны кесарево сечение делать и ему надо полторы тысячи долларов. Обещал отработать. Через неделю перезвонил: "Я поехал в Украину".

Проблемы возникают и с клиентами. Мужчина заказал конструкции с дорогим венецианским стеклом. А на нем были несколько полосок. Сказал: или меняйте, или я за это не плачу. В один день у меня не стало 500 долларов. Сейчас есть иск на 300 тысяч злотых. Клиент не сделал изоляцию пола от воды, наша душевая кабина протекла, залив пол дома. Бизнес вести нелегко, но открыть его в Польше просто. Это я сделала сама в два ночи через интернет. За все время не было проверок и давления со стороны налоговой.

Польские партнеры всегда помогали.

Сначала приходила на встречи и говорила: "Я из Украины. Имею двоих детей, кредит, мне тяжело". Просила создать выгодные условия сотрудничества, помочь с хорошими ценами. 99 процентов не отказывали. Помогают даже конкуренты. Есть мужчина, который делает то же самое. Но я могу попросить у него совета. Когда мои монтажеры не справлялись, звонила конкурентам. Их специалисты приезжали бесплатно.

Недавно Ирина Ананская получила поддержку от местного владельца наибольшего агентства недвижимости в Варшаве. Миллионер объявил конкурс для бизнесменов. Из сотни претендентов поляков выиграла Ирина.

- Помогает не только советами, но и практически. Мне с партнерами продал в Варшаве дом ниже рыночной стоимости. делаем там ремонт. Затем продадим и получим прибыль, - говорит Ананских. - Мечтаю о том, чтобы в Украине росла экономика и работали законы, чтобы людям не приходилось переезжать в более развитые государства. Раз в год езжу к маме. Печально, когда на Рождество она остается одна.

Автор: Анна БАЛАКИР
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