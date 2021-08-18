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четверг, 19 августа 2021 07:01

"Имеет два высших образования, а на работу идти не хочет"

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"Ищем мужа для невестки, - пишет 62-летняя Надежда Васильевна из Винницкой области. - 12 лет прожила с нашим сыном, который пьянствовал. У Леонида была больная печень. Лечиться не хотел. Четыре года тому назад умер. Невестка воспитывает двух сыновей. Сама обрабатывает несколько огородов держит пять свиней и трех коров. Ей в хозяйстве нужен мужчина. Но ни с кем больше знакомиться не хочет, потому что не доверяет. Наш Леня ее бил. Выйдет ли Светлана еще раз замуж? Сватался к ней мужчина из соседнего села - богатый , но несерьезный. Свои обещания не сдержал. Можно ли ему доверять? Она нам как дочь. Хотим, чтобы была счастлива".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото женщины с двумя парнями-школьниками. Светлана в клетчатом платье, на голове обруч.

- Невестка выйдет замуж через год. Но не за богача из соседнего села, который кружит голову сразу нескольким женщинам. Встретит мужчину трудолюбивого и хорошего. Будет моложе ее на несколько лет, но разница в возрасте не помешает им стать счастливыми. Деньги будет зарабатывать на ремонте автомобилей. Старший внук в следующем году поступит в столичный вуз. Затем на год по обмену поедет учиться в Америку. Младшему внучку легко дается иностранный язык. Будет полиглотом.

"Сын женился, привел невестку к нам жить, - пишет 56-летняя Оксана Михайловна из Киевской области. - Она девушка хорошая, но ленивая. Ничего не готовит. Ждет, пока я сварю есть. Может целый день просидеть в доме - не попылесосит, вазоны не подольет, стиральную машинку не включит. Не представляю, что будет, если появятся внуки. Муж говорит, что я сама виновата, потому что посадила молодоженов себе на шею. Они собирают деньги на квартиру, поэтому домой продукты не покупают, за коммуналку не платят. Невестка имеет два высших образования, а на работу идти не хочет ".

- Уже полгода в семье назревает конфликт. Этого можно было бы избежать, если бы говорили с детьми откровенно, а не скрывали свое отношение. В ближайший год крышу над головой не приобретут. Но должны решить - переезжают на съемную квартиру или принимают полноценное участие в жизни семьи. Платят за коммунальные услуги, сбрасываются на продукты или имеют свою полку в холодильнике. Молодая семья должна жить отдельно от родителей. Тогда бытовые конфликты не испортят отношения.

"Кто сказал, что чудеса не случаются? - рассказывает в письме житель Винницы Иван, 37 лет. - Два года тому назад ушел в мир иной наш дед Иван. Родители хотели продать его дом в селе, но я настоял, чтобы за копейки не отдавали. Все- таки там родились мой отец и я. Приезжаем туда несколько раз в год. Однажды ночью мне приснился сон. Покойный дед звал на чердак. Я идти не хотел. Боялся. Говорят, нехорошо, когда покойный во сне зовет кого-то за собой. Так может и на тот свет забрать. Проснулся и полез на чердак. А там, под балками, нашел тайник деда. Всю пенсию он переводил в доллары. Рассказал отцу. Он не взял ни копейки. Дал мне еще 5000 долларов и сказал, чтобы я купил себе квартиру. Так покойный дед помог мне решить вопрос с жильем. Сейчас нашли покупателей на дедовски дом. Не знаю, продавать ли".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг снимка парня в лыжном костюме. Огонь поднимается высоко вверх.

- Не продавайте дом. Это место силы для вас и родителей. Когда чувствуете опустошение и раздражение, езжайте туда на отдых. Вернетесь другим человеком. Дед еще не раз будет давать вам указания с того света. Предостережет от поездки на заработки, удержит от развода и покупки подержанного авто. У вас с ним сильная связь, потому что вас назвали в его честь.

"Два месяца тому назад невестка шокировала нас признанием, - пишет 56-летняя Светлана Олеговна из Киевской области. - Оказалось, внук нам не родной. Сын очень ее ревновал еще до свадьбы. Но потом жизнь наладилась, мы с отцом за них были спокойны. Он хорошо зарабатывал, она - из декрета в декрет. Полгода тому назад вышла на работу. Тогда начались проблемы. Постоянно ходила в ночные смены. Саша начал ревновать, следить за ней, ловить на лжи. Так выяснили, что она устроилась продавцом в магазин своего одноклассника и начала крутить с ним роман. Собрала вещи, детей и переехала к нему. Когда Саша требовал вернуть сыновей, заявила, что младший не от него. А от Валеры, у которого теперь живет. Саша потерял покой. Требует тест на отцовство" .

- Невестку вернуть не удастся. Ушла из дома, потому что надоела ревность мужа. Раньше отношений с другими не было. Младший сын, как и старший, ваши родные внуки. Можете не сомневаться. От второго мужа скоро родит дочь. Невестка донимает вашего сына, чтобы ускорить развод. Он неизбежен, но причинит обоим много боли. Будет судиться за алименты и право видеть детей чаще.

Автор: Яна РОМАНЮК
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