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вторник, 09 июля 2019 00:05

Игорь Кривенков жарил в поезде мясо кенгуру и лягушек

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25-летний Игорь Кривенков учился на повара в двух университетах Польши.

- Впервые поехал на учебу в Польшу по совету родителей и друзей в сентябре 2014-го. Поступил в высшую школу гостинично-ресторанного дела и гастрономии в Познани. Не окончил, потому что перевелся в школу бизнеса. Во время учебы работал в сфере обслуживания, был на кухнях во Франции, Италии и на острове Крит. Сначала поваром, а потом официантом.

Когда получил диплом, устроился на работу в вагон-ресторан поезда Москва-Париж. Никак не мог привыкнуть к постоянному шатанию. Ездил из Познани в Варшаву. Вагон прикрепляли в Варшаве, и люди массово шли есть. Больше всего работы было во время новогодних праздников. В свободное время нам позволяли готовить себе все, что было в меню: лосось запеченный, стейки из говядины, кенгуру, креветки жареные, лягушачьи лапки.

В поезде были вагоны для VIP-пассажиров. Билет стоил около 1500 евро. Пассажиры ехали на отдых семьями. Многие из них боялись летать. Часто заказывали лягушачьи лапки, стейки из кенгурятины, стоившие по 750 гривен за порцию. Были и заказы на привычные вареники с мясом или творогом.

В штате работали русские, украинцы и поляки. Был одновременно поваром и официантом. Ежедневно имели чаевые, которые по правилу делили на всех работников. Каждому получалось где-то по 600 гривен. Ресторан работает с 8:00 до 22:00. Поезд был нашим вторым домом. Иногда договаривались с проводниками и ночевали в свободных купе. Когда все было занято, приходилось спать на кухне на матрасах. Со временем к этому привыкли. Когда приезжали в конечный пункт, имели время, чтобы немного погулять и сделать закупки на кухню.

Получал почасовую оплату. В Польше это не менее 83 гривен в час.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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