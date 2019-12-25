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"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат"

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Шесть лет скрывали свои отношения певцы 32-летняя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко, 38 лет, который выступает под псевдонимом Потап. Поженились 23 мая.

Познакомилась в 2006-ом. Тогда Потап выступал сольно. Иногда записывал совместные композиции с певцами-начинающими.

- С Настей работал мой товарищ и никак не мог ее раскрутить, - рассказывает артист. - Как-то предложил записать с ней несколько песен. От сотрудничества отказался, потому что Настя мне не понравилась. Но потом решился записать с ней композицию. Песня "Без любви" стала хитом. Нас стали приглашать петь вместе. Тогда и родился дуэт "Потап и Настя".

За время совместной карьеры певцы выпустили пять альбомов и сняли 29 клипов. О распаде группы заявили в 2017 году. Тогда представили сольные проекты. Каменских поет под ником НК, Потапенко создал группу ПТП.

- У нас были проблемы. Ругались, расставались, а потом снова сходились, - говорит Потапенко. - Потом я понял, что Настя мне дорога. Гнал эти мысли, но перебороть себя не мог. Был момент, когда я гасился всем, чем только можно - ходил на вечеринки, сильно пил. Но это не помогло заглушить чувство. Все мысли были о том, чтобы не потерять Настю.

Свадьбу Потапенко и Каменских планировали гулять в Италии. Не все гости могли туда добраться, поэтому сыграли в ресторане итальянской кухни "Фабиус" под Киевом. Пригласили более сотни гостей. На пир потратили почти 3 млн грн.

На медовый месяц полетели в Турцию. Через неделю вернулись, потому что были запланированы концерты. С тех пор в сети периодически появляются сообщения о беременности Каменских. Супруги эти слухи не комментируют.

- Мне давно хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая и как сильно я ее люблю, - говорит Алексей. - Не мог сделать этого раньше, потому что был женат. Спрашивал у сына, как он отнесется к тому, что у отца появится новая жена. На это Андрей ответил: "Если тебе хорошо, то я не против". Мне надоело скрывать отношения с Настей. Это вообще было некрасиво. Поэтому наступил момент, когда мы решили забацать свадьбу.

13 лет Алексей Потапенко прожил в браке с продюсером 41-летней Ириной Горовой. От нее есть сын 11-летний Андрей. Развелся в 2014-м. Сейчас Горовая встречается с адвокатом и бизнесменом Евгением Артюховым. С ним пришла на свадьбу бывшего мужа.

- После развода мы с Потапом сумели сохранить хорошие отношения и остаться друзьями, - рассказывает Горовая. - Работаем с ним в компании "Мозг Энтертейнмент" и вместе ведем несколько проектов. Нашими взаимоотношениями я горжусь.

Анастасия Каменских ранее имела серьезные отношения с Владимиром Дятловым из Николаева. Вместе учились в украинско-американском гуманитарном институте Висконского международного университета в США. Расстались в 2009 году. Сейчас Дятлов занимается аграрным бизнесом.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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Дата
27
декабря

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