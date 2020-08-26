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четверг, 27 августа 2020 05:10

"Хотел остаться холостяком"

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- Постоянно пересматриваю фильмы и выступления Богдана Сильвестровича. Моя комната как его музей — везде фотографии, картины, — говорит актриса 77-летняя Лариса СТУПКА.

Богдан - это моя жизнь. Когда вспоминаю его, постоянно плачу. Как-то внук Богданчик увидел, что я в слезах, и сказал: "Бабушка, чего ты ревешь? Бодя умер и больше к тебе не придет". 27 августа ее мужу Богдану Ступке исполнилось бы 79 лет. Он умер 22 июля 2012-го от сердечного приступа.

Лариса Ступка родилась в азербайджанском Баку. Там окончила хореографическое училище. В 1963-м переехала во Львов. Через год познакомилась с Богданом Сильвестровичем.

На встречу не соглашается. Объясняет - нехорошо себя чувствует.

- Когда окончила учебу, в местный театр не смогла попасть. Тогда написала письмо Михаилу Заславскому, который в то время был главным балетмейстером Львовской оперы. Он пригласил меня на работу. Переехала 22 октября 1963-го. На следующий день уже была на сцене.

Через год мы с подругой Светланой прогуливались и возле театра встретили композитора Богдана Яновского. Он дружил с Богданом Сильвестровичем, познакомил нас. Два года с Богданом дружили. Он часто приходил ко мне в общежитие. Читал, много интересного и познавательного рассказывал. Любил ходить в гости. Бывало, придет и говорит: "Лорочка, собирайся, идем к друзьям". Он хотел до конца жизни остаться холостяком. Считал, что жена будет мешать актеру. Но любовь взяла верх. В 1967-м мы поженились.

Богдан Ступка был актером столичного театра им. Ивана Франко. Сыграл более 100 ролей в спектаклях и кино. Самые известные фильмы с его участием: "Белая птица с черной отметиной", "Дети Солнца", "Огнем и мечом". Два года он был министром культуры. С 2001-го стал художественным руководителем Киевского театра им. Ивана Франко. Должность занимал до конца жизни.

- Когда Богдан ездил по миру на гастроли, спрашивал: "Что тебе привезти?"- говорит Лариса Семеновна. - Мне ничего не надо было, но он все равно привозил гостинцы — любил делать мне подарки. Богдан говорил, что деньги для того, чтобы их тратить. Были периоды, когда нам не хватало средств ни на что. В первые годы жизни ложки и вилки стояли на кухне в литровой банке. Мебель брали в театре напрокат. И ничего, не умерли. Уже потом, когда Богдан стал хорошо зарабатывать, покупали все, что надо.

Лариса Ступка была балериной в Киевском оперном театре. На пенсию ушла в 1988 году.

- Все делала, чтобы Богдану было хорошо. Он должен был хорошо отдыхать, потому что работал не для себя, а для зрителя. Сама готовила, убирала, ухаживала за сыном. Не знаю, где брала энергию и силы.

Перед выступлениями Богдан никогда не нервничал. Шел в театр после обеда. Общался с актерами, спрашивал, как настроение. Потом переодевался и сразу включался в работу. После спектаклей не мог уснуть. Включал любимый телеканал о футболе. И там по-настоящему переживал.

Хожу в театр редко. Есть замечательные актеры, но таких, как Богдан, еще 100 лет не будет.

В последние годы жизни он постоянно повторял, что устал играть и говорить со сцены. Но до последнего репетировал спектакль "Чайку". Когда повторял текст вместе с актрисой Людмилой Смородиной по телефону, то уже передвигался на инвалидной коляске. Он хотел отдохнуть и помолчать. Бог выполнил его просьбу.

Родился в один день с матерью

Богдан Ступка родился в один день с матерью — 27 августа.

- Ужасно любил маму, - вспоминает двоюродная сестра Ступки Надежда Дикая. Бывало, приедет с женой и сыном, сидят за столом, а Мария Григорьевна все поучает, так только и слышно: "Да, мама". Потом мог сделать по-своему, но возразить матери — никогда.

Считал, что нет ничего важнее семьи. И когда семья пополнялась, шутил — клан Ступок разрастается. Сын 52-летний Остап и внук 33-летний Дмитрий тоже актеры.

Богдан Сильвестрович как-то говорил друзьям, что хочет умереть в тот день, когда не стало матери - 23 июля. До этой даты не дожил сутки.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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