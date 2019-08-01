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пятница, 02 августа 2019 00:20

Хайди Клум полгода скрывала свой брак

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Немецкая модель 46-летняя Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы "Токио отель" Тома Каулитца. Он моложе ее на 17 лет.

- Мой парень намного младше меня, - говорит Хайди. - Люди часто спрашивают об этом и напоминают мне о возрасте чаще, чем сама об этом думаю. Но стараюсь не переживать.

Влюбленные расписались в начале зимы. Гостей на свадьбу не приглашали. Для себя устроили романтический ужин в одном из ресторанов Берлина. Полгода бракосочетание скрывали.

- Раньше Хайди всем рассказывала о своей личной жизни. Считает, что именно поэтому она и не складывалась. Теперь ничего не афиширует, боится сглазить, - говорят в окружении модели.

О романе Хайди и Тома стало известно прошлой осенью. Они вместе посещали светские мероприятия, выкладывали совместные фото в социальных сетях. В декабре модель опубликовала в "Инстаграме" фото кольца на безымянном пальце. Подписала: "Я сказала "да".

Этот брак стал для Клум третьим. С американским стилистом Риком Пипином она прожила пять лет. После этого был роман с итальянским миллионером Флавио Бриаторе. В 2004-м родила от него дочь Лени. С отцом ребенка разошлась, потому что он изменил Хайди с итальянской дизайнершей ювелирных украшений Фионой Сваровски. Через год Клум вышла замуж за британского певца Сила. Имеют трех общих детей: дочь Лу, 9 лет, сыновей 12-летнего Йохана и Генри, 13 лет. Супруги развелись в 2014-м. Общее имущество поделили пополам. Дети остались с матерью.

Автор: Марта ГАЛКА
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