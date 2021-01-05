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среда, 06 января 2021 05:16

Галина Дойонко выиграла соковыжималку

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- Соковыжималку выиграла накануне дня рождения. Когда увидела себя в списках победителей, позвонила матери и сестре. Хвастаюсь: "У меня уже есть подарок". Муж не верил, что получу. Соковыжималка давно нужна. На зиму ежегодно консервирую томатный и яблочный соки, - говорит 45-летняя Галина Дойонко из села Малое Вербное Сарненского района на Ривненщине.

"Газету по-українськи" выписывает с 2005 года. Отправила копию квитанции в редакцию, чтобы принять участие в розыгрыше призов.

- Как только издание появилось на почте увидела рекламу. Тогда газета выходила пять раз в неделю. Я ее выписывала постоянно. В "Газеті по-українськи" статьи и рубрики на любой вкус. Люблю разгадывать кроссворды и судоку, - говорит Галина Григорьевна.

Она 26 лет работает учителем математики.

- В школе мечтала стать юристом. Но как-то к нам пришла классный руководитель и сказала, что в педучилище набирают студентов. Отец настоял, чтобы поступала. Я согласилась, потому что наше поколение не противоречило родителям. После окончания поступила в Житомире на физмат, - рассказывает Галина Григорьевна.

Живет с мужем 46-летним Михаилом Степановичем. Имеют двух дочерей и сына.

- До свадьбы встречались четыре месяца. 28 апреля будет 25 лет, как мы вместе. Михаил Степанович по образованию агроном. С работой сложно, поэтому переквалифицировался в строителя. Живем у его родителей. Свекра уже три года нет. Свекрови Анастасии Михайловне 6 января будет 80 лет. Наша старшая дочь Настя - замужем. Работает помощником аудитора в департаменте аудита в Киеве. Сын Максим - холост. Учится в Ривне на строителя. Младшая дочь Женя ходит в девятый класс, - говорит Галина Дойонко.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
06
января

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