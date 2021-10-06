"Евпаторию не узнала. Митинги, по улицам ходили вооруженные казаки, люди раздражены"

- Никогда не считала Крым родным. Нормально оттуда уехала. Ностальгия есть разве что за морем, - говорит писательница и астролог 53-летняя Марианна МАЛИНА. С 1987 года она жила в Евпатории. Когда Россия аннексировала полуостров, переехала в Киев.

- В Крыму занималась бизнесом - с Марианной Малиной встречаемся возле детской железной дороги на Сырце. В этом районе она живет уже семь лет. Одета в вышиванку, на ней красные чепец и бусы. - В 1990-е была электромехаником терминального оборудования на автостанции "Евпатория-курорт". Мы устанавливали с мужем аппаратуру для печати билетов, потому что до того их выписывали вручную. Затем продавала сувенирную продукцию. Собственно, в курортной Евпатории больше работать было негде.

В Крыму все разговаривали на русском. Я тоже на него перешла. Начала задумываться об украинском слове после оранжевой революции. Потому что понимала, что теряю язык, не могу на нем свободно общаться. Начала искать книги на государственном. В Крыму их можно было найти в магазине разве на полочке возле пола - какое-то издание Тараса Шевченко или Леси Украинки лежало.

Как возвращались к украинскому?

- Прежде всего - перевела на украинский язык свои соцсети. Затем - программное обеспечение, в смартфоне изменила настройки. Начала искать среду, с которой можно общаться на украинском хотя бы виртуально.

В 2004 году национальный подъем заставил меня вынырнуть из российского сна. Мы думали, что все в порядке, нам ничего не угрожает. А оказалось, что мы исчезаем.

Особую враждебность в Крыму я почувствовала после Революции достоинства. Поняла, что не останусь там. Ненависть к украинцам была буквально физическая.

Мысль выехать с полуострова появилась за год до аннексии. Но у меня была трехкомнатная квартира в хорошем месте, до моря - 20 минут. Из этой зоны комфорта выходить не хотелось.

Однако уже в начале 2013-го почувствовала какую-то тревожность. Не могла это объяснить. Звонила дочери: "Мне страшно. Все вроде нормально, но хочется отсюда убежать". Решила переехать в Киев. Выставила жилье на продажу.

В сентябре 2013 года поехала в Киев, а через месяц начался Майдан. Весной перед аннексией Крыма наведалась в Евпаторию забрать документы. Город не узнала. Какие-то митинги, по улицам ходили вооруженные казаки, люди раздражены. Москва там промывала мозги серьезно.

Россия хотела захватить весь украинский юг. Работали давно. В 2012 году приезжала к сестре в Запорожье. Мы ходили заниматься спортом, а рядом на стадионе был концерт Олега Газманова. Кричалки были: "Мы все из Советского Союза!" В это вкладывали огромные деньги.

Но Запорожье - это не Крым. Хоть там и говорят по-русски, но когда поднялась сепарня, их засыпали мукой и забросали яйцами. Это случилось перед Пасхой. Люди окружили провокаторов, которые проводили митинг за Россию. Запорожье себя отстояло.

Квартиру в Евпатории продали?

- Как только Крым аннексировали, звонит агент: "Нашла покупателей. Приезжайте". Стояла осень 2014-го. Еще ходили поезда в Симферополь. Но было страшно пересекать эту границу. В Крыму кругом триколоры.

Зашла в магазин одежды. Открывается дверь и заваливает группа людей после митинга - нервные, агрессивные. Одна женщина подходит к продавщице: "Люся, ты знаешь, что эти фашисты хотят сделать? Отменить 9 мая! Ну ничего, придут советские войска и нас освободят".

Помню облегчение - когда увидела наши флаги, возвращаясь на материк.

Как прижились в Киеве?

- Купила жилье в новом доме. Здесь живут спокойные люди, хоть это и мегаполис. На юге они значительно агрессивнее, быстрее, экспрессивные. Всегда когда приезжала в Киев из Крыма, отдыхала - все размеренно, люди не кричат, не нервничают. Здесь живут крепкие хозяйственники. Все организовано так, чтобы было комфортно. Даже на пикник выходят со стульями и столиками.

Как вы начали заниматься астрологией?

- В 1990-е она появилась в постсоветской действительности. Потому что при Союзе астрологии не было. Когда просочилась через западную литературу, ее подхватили русские. Стали переводить западные книги и присваивать себе. Они шустрые по всему, связанному с информацией. Надо этому учиться, потому что мы долго думаем.

У меня такая мечта есть - перевести всю астрологию, мистику и магию на украинский язык. Потому что у нас нет учебников по астрологии на украинском. Все будто через секонд-хенд приходит.

Было видно по звездам события в Украине 2014?

- Четко было видно и Революцию, и войну. Я говорила об этом в 2012-ом. Делая прогноз на 2020-й, увидела, что надвигается что-то нехорошее, связанное с ограничениями, которое коснется всего мира. Но что это будет вирус, не догадалась.

Катаклизмы ожидают нас в 2024 году. Возможен кризис. Встряхнет.

Иногда думаю, что мы живем в какой-то матрице. Не знаю - влияют ли на нас звезды, или они отражают то, что должно быть. Как подсказка, знак, по которому можем прочитать будущий сюжет. Однозначно сказать трудно.

Впереди нас ждут две тысячи лет эпохи Водолея. Чем она будет отличаться от предыдущей эпохи Рыб?

- Техногенное развитие и освоение космоса. Вся фантастика, написанная о космосе, может стать реальностью. Мир быстро меняется и обновляется. Разница между старым и новым поколением - поразительна. Нынешние дети родились с гаджетами и техническими новинками. Они будут другие.

"Хотела схватить курицу, а она раз - и исчезла. После этого начала болеть"

Марианна Малина была редактором журнала "Украинский фантастический обозреватель - УФО". В 2008-ом стала лауреатом национального конкурса "Коронация слова" за мистический роман "Фиолетовые дети".

- Много мистических историй о привидениях и ведьмах услышала от матери. Она рассказывала те, которые произошли с нашей родней, - рассказывает. - Мамина двоюродная тетя как-то возвращалась домой вечером. Смотрит, на заборе сидят куры. Подумала: это же их, видимо, не загнали. Хотела схватить одну, а она - раз - и исчезла. Вторая - тоже. Тетя начала после этого болеть. Обратилась к целительнице. Та вылила ей испуг на воск и спросила: "Кур видела? - Видела. - Брала? - Брала. - А поймала? - Нет. - Значит будешь жить".

Другая история о доме, который по дешевке купили прадед с прабабушкой. По преданию, в нем жила ведьма. Прадед работал в ночную смену на заводе. Пока жена его ждала, зажигала свечу. Каждый раз около часа ночи открывались двери и свечу задувало. Прабабушка была решительная. Взяла скалку. Когда двери открылись, сказала: "Больше не приходи сюда".

Еще рассказывали, как прадед познакомился с прабабушкой. Он работал с другом в соседнем селе. Вечером шли домой. Начало темнеть. Решили заночевать в ближайшем хуторе. Хозяева сказали: "В доме есть одно место, а второй пусть идет на чердак". Прадед полез. Смотрит, а там сидит девушка и плачет. Когда сказал об этом хозяевам, полезли все вместе. Там никого не было. Он переночевал. Утром заходит с другом в Гуляйполе и видит на улице ту девушку. "Привет! А чего ты плакала?" - спрашивает прадед. - "Где плакала?" Так познакомились. Прабабушкин муж рано погиб, сама воспитывала двоих детей. Всю жизнь плакала.