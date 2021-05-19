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четверг, 20 мая 2021 05:45

"Если не заплачу 10 тысяч гривен, расскажет о сексе мужу"

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"Сын разменял шестой десяток, а до сих пор одинокий, - пишет 78-летняя Наталья Николаевна из Винницкой области. - Переживаю, с кем он останется, когда меня не станет. Имел в молодости семью, но развелись по глупости. Почему ему не повезло в жизни? Хороший, не ленивый, на земле умеет работать, но любит выпить. Я ругаю его за это, а у него на все одна причина: "А что делать, если я одинок?"

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото седовласого мужчины в джинсовой куртке.

- Если не завяжет с выпивкой, то к концу года придется лечить печень и поджелудочную. На его долю выпало много испытаний. Хорошие женщины встречались, но начинать отношения с ними боялся. Обжегся в первом браке. Сейчас нравится ему знакомая. Если будет смелее и пригласит ее на встречу, начнут долговременные и хорошие отношения. Дойдет и до гражданского брака. Только колебаться. Такой шанс судьба дарит раз в жизни.

"Имею мужа и двоих детей, но недавно влюбилась, - рассказывает в письме 30-летняя Евгения из Киевской области. - С одним парнем у нас произошла интрижка. Я почувствовала себя желанной. Одно из свиданий переросло в нечто большее. После этого новый знакомый начал мне угрожать. Если не заплачу 10 тысяч гривен, расскажет о сексе мужу. Я боюсь потерять семью. Не понимаю, как могла поверить человеку, который хочет нажиться за мой счет. Кроме детей и мужа, у меня никого нет. Мать уехала за границу, отношения с ней не поддерживаю более 10 лет".

- Муж обо всем узнает, поэтому лучше об измене рассказать. Бывший любовник не отступит, даже если возьмете кредит и заплатите деньги. Будет выставлять новые счета и угрожать. Вернуть доверие мужа будет непросто, но простит ради детей. Над отношениями придется работать обоим. Трещина в браке возникла несколько лет тому назад, когда застали любимого с поличным.

"Живу с дочерью Оксаной, которой 53 года, - пишет 80-летняя Татьяна Васильевна из Закарпатья. - Она тоже вдова. Мужа потеряла из-за водки. Внучке 21 год. Вышла замуж в 17, родила ребенка, а через полтора года отношения исчерпали себя. Не сошлись характерами. Он ездит на заработки, построил дом, живет с родителями. Очень любит сына, поэтому часто посещает. Внучка совсем не занимается ребенком. Говорит, что любит, а кто-то же за мальчиком должен ухаживать, растить, учить. Дочь на работе. Меня оставляют с малым. Я хочу покоя. Детей должны растить родители, а не прабабушка. Внучка хочет замуж во второй раз. Встречается с женатыми мужчинами. Сегодня один, завтра другой. Набрала кредитов, а отдавать нечем".

- Долги за внучку выплатит человек, с которым начала встречаться весной. Летом узаконят отношения, но уже зимой начнут делить совместно нажитое имущество. Сохранит семью, если научится в нужный момент промолчать и не подозревать любимого в изменах. Поздно возвращается, потому что работает. На других женщин не заглядывается. Если продержатся до следующей весны, купят квартиру и внучка родит второй раз. Первый муж захочет воспитывать сына сам. Внучка не будет против, и вы не возражайте. С отцом ему будет лучше, чем с отчимом. Дочь тоже встречается с мужчиной, который чуть моложе ее. В его объятиях чувствует себя счастливой. Пусть не отказывается от материальной поддержки.

"Будущего мужа я встретила в 15 лет, - рассказывает в письме жительница Тернополя Ирина, 43 года. - В 20 мы поженились, я забеременела. На ультразвуковом исследовании врач сказал, что мне лучше сделать аборт. Ребенок не развивался так, как это должно было быть на моему сроке. Муж уговаривал, чтобы не тянула, потому врачам виднее. А я не могла согласиться на операцию. Как можно убить того, кого ты любишь. Поехала на обследование в Киев. Сказали: шансы невелики, но есть. Легла на сохранение. Деньгами помогала подруга, которая жила в Италии. Наша Наталья родилась здоровая. После родов перенесла операцию по удалению грыжи, но развивалась нормально. Сейчас ей 22 года. Беременная. И снова врачи пугают страшным диагнозом. Сдали кучу анализов. Свекровь говорит, чтобы делала аборт. А я отговариваю. Недавно ей приснился сон, будто в наш дом постучал мужчина и дал ей в руки младенца. Говорит: "Зовите ее Варварой". На УЗИ на следующий день сказали, что у них родится девочка".

- Родит здоровую дочь. Пусть назовут Варварой, ведь сон не случаен. Ее молитвы были услышаны. Этот младенец принесет много счастья в вашей семье. Не раз казалось, что дочь повторяет вашу судьбу. Только ехать на заработки, как решились вы в свое время, ей не стоит. Хорошо там, где нас нет. На чужбине не приживется и работу найти будет трудно.

"Муж не ходит, ему нужна дорогостоящая операция, - пишет 57-летняя Наталья Григорьевна из Полтавы. - Игорь стоит в очереди на лечение. Неизвестно когда дождется и поможет ли оно ему. Сейчас с нами живет сын Дмитрий, который развелся с женой. Есть 4-летний внук. Хочу, чтобы вернулся к жене. Но разве это возможно, если люди друг друга не понимают? Страдает внук, которому надо и мать, и отец. Сын хочет купить себе квартиру. У меня тоже проблемы со здоровьем . Когда у нас закончится эта черная полоса? "

- Это не черная, а взлетная полоса. Скоро все изменится к лучшему. Мужчине найдут донора. Часть расходов на операцию погасит государство. Сохраняйте все чеки на лекарства. Сын купит квартиру в декабре. Может вернуть семью. Поможет визит к психологу. Оба упрямые, не готовы признавать ошибки и двигаться дальше. Выиграет тот, кто первым попросит прощения и предложит начать все с чистого листа.

Автор: Яна РОМАНЮК
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