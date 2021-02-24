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четверг, 25 февраля 2021 05:31

Елены Коцюбовской не стало Сретение

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23 февраля прошло девять дней по смерти винничанки 50-летней Елены КОЦЮБОВСКОЙ. Во второй раз заболела коронавирусом. Умерла на Сретение.

- Елена впервые перенесла ковид в прошлом году на Пасху. На этот раз он съел ее легкие, - рассказывает муж 51-летний Александр. - Месяц пробыла в реанимации с кислородной маской. В последние пять дней ее подключили к аппарату искусственной вентиляции.

Елена подхватила вирус, когда гостила в Киеве, считают родные. Там праздновала Новый год. Лежала в Винницкой инфекционной больнице. Ее легкие были поражены на 99%.

- Последний раз встретилась с Еленой на похоронах моей бабушки в сентябре. Она меня обнимала тогда так крепко. Я и подумать не могла, что видела ее последний раз, - говорит знакомая 32-летняя Екатерина Кулик. - После того как Елену подключили к аппарату вентиляции легких, ее собака Бона перестала есть. И так пять дней. Начала опять только на следующий день после похорон.

Елена Коцюбовська окончила Винницкий политехнический университет. Хорошо рисовала. Умела шить.

- В 1990-е, времена дефицита, сшила мне бальное платье. Я была партнершей ее сына на танцах, - говорит Екатерина Кулик. - Когда позже начала писать, Елена рассказала мне много интересных историй. Слышала их от своей бабушки Любы. Они стали частью сюжета книги "Приключения француза в Украине".

Елену Коцюбовскую похоронили в селе Агрономичное в пригороде Винницы. У нее остались сыновья 33-летний Андрей, Дмитрий, 26 лет, 19-летний Артем и дочь Анна, 9 лет.

- После смерти родителей Елена четыре года ухаживала за своей ослепшей тетей Любовью. Ее не стало в 2018 году. Никто и не думал, что уйдет так быстро после нее, - говорит Екатерина Кулик. - Проститься с Еленой пришли так много людей, не уместились и стояли на улице. У нее был миллион друзей. Для всех она находила время и поддержку. Кого-то научила молиться, у кого-то крестила ребенка, кому-то покупала подарки в путешествиях за рубежом. Их дом был источником праздника.

Автор: Татьяна САРАХАН
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