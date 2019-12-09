Елена Петрас болела 14 лет

Справили сороковины по 15-летней Елене Петрас из села Горишня Выгнанка Чорткивского района на Тернопольщине. Болела муковисцидозом. Это наследственная болезнь, которая поражает легкие, потовые железы и пищеварительную систему.

- Болезнь обнаружили, когда дочке было полтора года. Началась с частых пневмоний, проблем с пищеварением, - говорит мать 45-летняя Светлана Петрас. - Муковисцидоз неизлечим. Поддерживает только терапия и дорогие препараты. Покупать лекарства помогали волонтеры.

В мае этого года болезнь Елены обострилась. Легкие девочки самостоятельно почти не работали - дышала с помощью кислородного аппарата.

- Аленка ходила в школу, была отличницей. Имела очень хорошую память, - добавляет Светлана Ярославовна. - На индивидуальное домашнее обучение пришлось перейти после восьмого класса. Увлекалась рисованием.

У Елены Петрас остались родители и две сестры.