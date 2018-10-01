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вторник, 02 октября 2018 00:50

Екатерина Кириленко три дня была в коме

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В селе Литвиновичи Кролевецкого района на Сумщине похоронили 21-летнюю Екатерину КИРИЛЕНКО. Она умерла в военном клиническом госпитале в Киеве. Три недели назад у нее обнаружили рак крови.

— В начале сентября на теле у Кати начали появляться синяки, — рассказывает отец Александр Кириленко. Он воевал на Донбассе. Служит в Тернопольской артиллерийской бригаде. — Сразу после сдачи крови у нее диагностировали рак. Назначили курс химиотерапии. Сказали, что после его завершения дочке нужна пересадка костного мозга. В Украине таких операций не делают. Мы связались с мадридской клиникой. Уже начали собирать деньги на трансплантацию. Но Катя до операции не дожила. Из-за резкого ухудшения состояния ее доставили в Киев. Там она впала в кому. Умерла через три дня.

Екатерина Кириленко закончила Тернопольский педагогический университет им. Владимира Гнатюка. Был единственным ребенком у родителей.

— Я познакомилась с Катей в 2014 году, когда переехала в Тернополь, — говорит подруга Екатерина Вакина, 22 года. — За короткое время она стала мне ближайшим другом. Всегда выслушивала и заботилась, ничего не ожидая взамен. Она была добрая, жизнерадостная и искренняя.

Автор: Марта ГАЛКА
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