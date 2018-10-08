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вторник, 09 октября 2018 05:06

"Два месяца ездил на велосипеде, чтобы привыкнуть к левостороннему движению"

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- Два года тому назад городской совет запретил торговать кофе с мобильных кофейных аппаратов. Аргументировали, что мой бизнес не соответствует европейским стандартам. Пришлось все продать. Решил поехать работать в другую страну. Сначала выбрал Южную Корею, прожил там 10 месяцев. Оттуда вылетел в Ирландию, чтобы выучить английский. Там относительно недорогие языковые курсы и можно неплохо заработать, - рассказывает 29-летний Дмитрий Палипали из Винницы. Полгода живет в Дублине.

- В Ирландию открывал туристическую визу. Ее дают на 90 дней. Для этого на счету должно быть не менее 2000 евро. Также нужна справка о работе. Если есть недвижимость или автомобиль, это тоже стоит засвидетельствовать. Все документы переводят на английский и заверяют у нотариуса. Денег и работы не было, поэтому купил фиктивные справки по 200 евро.

На сайте ирландского посольства стал в очередь на визу. Указал когда и что хочу увидеть в стране. Забронировал отель. Все документы отдал в ирландское консульство в Киеве. Но решение о предоставлении визы принимают в Москве. Они звонили на работу, чтобы проверить, действительно ли работаю в этой конторе. Потом и мне звонили. Спрашивали о рабочих обязанностях, как называется и где находится фирма, как зовут директора. Если неуверенно отвечать, могут отказать в выезде.

Перед поездкой нашел в "Фейсбуке" украинца, который живет в Ирландии почти 12 лет. Его имя Олег. Арендую у него комнату за 450 евро. Имею отдельные ванну и туалет. Снимать квартиру дорого - от 1200 евро.

Хотел устроиться туда, где можно практиковать английский. Начал стажироваться баристой в кофейне. В то же время украинец, который работает плотником, предложил быть у него подсобником. Обещал платить 100 евро в день. На третий день уволился. Работа оказалась непостоянной.

Почти месяц искал новое место. Деньги заканчивались. Поэтому пошел на фабрику, где готовят пищу быстрого приготовления. Ирландцы на такую ​​работу не соглашаются. Большинство работников - поляки, литовцы, латыши и молдаване. Знание английского ненужное, все общаются на русском. Платили 10 евро в час. За неделю получал 420-460 евро. Через полгода зарплату повышают на пол-евро в час. Также у них на новогодний банкет дают 400 евро бонуса. Но работать в закрытых условиях мне не нравилось. Через два месяца уволился.

Работаю водителем по документам латыша. Фиктивное водительское удостоверение купил за 250 евро. Мой шеф - украинец, живущий здесь более 15 лет. Получаю на руки 12 евро в час.

На прошлой неделе меня на грузовике остановила полиция за превышение скорости. Спросили права. Опытный полицейский мог увидеть, что документы поддельные. Сказал, что забыл, и показал его на фото. В таком случае записывают имя и фамилию и дают 10 дней, чтобы прийти в участок и показать удостоверение. Штраф не выписывают. Пришлось купить билеты для владельца документов, чтобы приехал из Англии и показал свои настоящие права.

Два месяца ездил на велосипеде, чтобы привыкнуть к левостороннему движению. Потом купил автомобиль. Езжу с украинским удостоверением. Оно в стране действует год. Если остановят, то скорее всего отпустят. Их полиция не занимается нелегальными мигрантами. Для этого есть специальная служба. Был случай на фабрике, когда украинец работал под чужими документами и рассказал об этом коллегам. Один поляк пожаловался в полицию. Мужчину уволили, но не депортировали.

Ирландия достаточно лояльно относится к нелегалам. Никто не проверяет документы. Если я буду выезжать, покупаю билет, еду в аэропорт и улетаю. Штамп депортации в загранпаспорт не ставят, в базу не заносят.

На выходных путешествую в разные уголки страны. В ноябре планирую отправиться на пароме в Манчестер на бой с Александром Усиком. Когда плывут из Ирландии в Англию, документы не проверяют.

Дважды в неделю хожу на курсы английского. Плачу 150 евро в месяц.

Не хватает украинского сервиса. В кафе, где стажировался, стоит машина для приготовления кофе с 1990 года. Из-за возраста она нормально не работает, кофе невкусный. Рядом - барная стойка, полка с чаями и умывальник с немытой посудой. Везде грязно, все жирное. Но от клиентов нет отбоя. В других заведениях то же. Ходил в ночной бар. Обувь прилипает к полу от того, что липкий. Столы грязные. Но людям эта атмосфера почему-то нравится.

Украинцы работают по фиктивным паспортам

Большинство украинцев в Ирландии работают по паспортам европейцев.

- В основном - это ID-карты латвийцев и литовцев. Мужские обычно стоят 300-400 евро. Женские найти труднее, поэтому они дороже - от 400 евро. Получить их можно через людей, которые давно живут в стране. Они знают иностранцев, которым выгодно, чтобы кто-то за них работал. За это получают начисления к пенсии, могут брать кредиты или отсрочки, - говорит Дмитрий Палипали.

- Я бесплатно пользуюсь документами мужчины из Латвии, который живет в Великобритании. Он приехал в страну и оформил в банке специальный код, что-то вроде нашего идентификационного. По нему начисляют зарплату, которая затем повлияет на размер пенсии. Также сделали копию его ID-карты, куда вставили мое фото. С этими документами смог легально работать. Оригинала паспорта для трудоустройства не надо.

Автор: Юлия МЕЛЬНИК
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