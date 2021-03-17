"Дочь вышла замуж за учителя"

"Переживаю за 33-летнего сына, - рассказывает в письме черкасщанка Евдокия Петровна, 64 года. - До сих пор не женат, но имеет хороший дом и высокооплачиваемую работу. Девушки не нашел, хотя он хороший и умный, без вредных привычек. Дождусь ли я внуков? "

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу. Обводит ею вокруг паспортного фото парня в черной рубашке.

- Не ищите для сына достойную партию. Сам выберет, с кем создать семью. Встречается с женщиной, но отношения скрывает. Она станет для него хорошей женой. Спешить со свадьбой не стоит. Распишутся и несколько месяцев будут жить вместе. Церемонию дважды будут переносить из-за карантина. Бабушкой станете в следующем году. Невестке могут поставить диагноз бесплодия. Забеременеть поможет молитва святой Марты. Ее читают в одно и то время девять вторников подряд.

"Живу с одним мужчиной, а люблю другого, - пишет 34-летняя Оксана из Винницкой области. - Вышла замуж за Дмитрия. Он хороший, отзывчивый, но чувства между нами давно остыли. Через семь лет после брака встретила Влада. Думаю, почему судьба свела нас так поздно? У него тоже есть семья. Дочке 5 лет, как и моей Еве. Пыталась о нем забыть. Но надолго меня не хватает ".

Биоэнергетик достает из конверта фото Влада и Дмитрия. Брюнеты похожи. Имеют карие глаза и высокий лоб. У последнего - шрам на подбородке.

- Двойная игра для обоих закончится плохо. От Влада уйдет жена. Заберет дочь и автомобиль, которым зарабатывает на жизнь. Останетесь у разбитого корыта, потому что муж измену не простит и укажет на дверь. Возвращаться в деревню к родителям не захотите. Придется идти на две работы, чтобы арендовать жилье. Прекратите роман, пока не поздно. Влюбленность развеется, как дым, как только начнете жить с Владом под одной крышей. Он не тот, за кого себя выдает. Злоупотребляет спиртным и может поднять на женщину руку.

"Ищу семью деда в Канаде, - пишет львовянка Оксана, 32 года. - Перед смертью он признался, что в конце 1980-х ему пришло наследство оттуда. Но семью предупредили, что лучше от наследства отказаться, а от родственников за океаном - отречься . Дед долго не признавался ни детям, ни внукам. Теперь пытаюсь разыскать хоть какие-то корни, но тщетно".

Присылает черно-белое фото деда Михаила и его брата Петра. Оба усатые, в пальто до колен. На обороте подпись: "На память брату Мише 1956 год". Биоэнергетик закрывает глаза. Кладет правую руку на фотографию.

- Обратитесь к организации, которая разыскивает наследство за границей. Из родни там никого не осталось, но невостребованные деньги и имущество ждут вас. Сумма окажется больше, чем рассказывал дед. Есть счет в банке и недвижимость, владельцами которой может стать ваша семья. Свое право придется отстаивать в суде.

"За жизнь я видел и предательство, и любовь, - пишет 65-летний Анатолий из Полтавской области. - Искал семейного уюта и надежных отношений, но получалось наоборот. Детей у меня нет, потому что в детстве много болел. В 1990-х был официально женат , но через пять лет после свадьбы мы разошлись. 21 год встречаюсь с Леной. Наши отношения специфические. Вместе не живем. Я езжу к ней, а она - ко мне. Любимая живет в Яготинском районе Киевской области. Переезжать ко мне не хочет . Я тоже не решался, потому что ухаживал за старой матерью. Скоро будет три года, как ее нет. Хочу дом продать или обменять на двухкомнатную квартиру. Поддерживаю дружеские отношения с еще двумя женщинами. Хочу быть с Еленой, хотя уже меньше доверяю ей, чем раньше ".

Вкладывает в конверт фото с кудрявой женщиной в джинсовой куртке. Анатолий на снимке в вышиванке и джинсах. Обнимает любимую за талию.

- У вас есть причины не доверять женщине, которая много не договаривает. Подозреваете, что крутит роман с другим мужчиной. Но никого, кроме вас, у нее нет. Дома ее держат родные. Переезда боится, потому что у нее хорошая работа и дом. Не настаивайте, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше продайте жилье и переберитесь ближе к ней. Тогда отношения заиграют новыми красками. Вернутся страсть и любовь. Забудете об одиночестве и лишениях. Займетесь делом, которое любите. Хобби будет приносить хорошие заработки.

"Дочь поступила в университет через год после школы, - пишет 47-летняя Иванна Александровна из Киевской области. - Она способная девушка, но у нас не было денег, чтобы платить за обучение. Поступила сама на государственное. Жила в общежитии. В 19 лет вышла замуж за учителя. Мы были против брака, потому что муж на 22 года старше. Преподавал в школе физику. Уволился, поехал в Киев искать работу. Хороший, трудолюбивый, но он ей в отцы годится. Живут в столице, снимают квартиру. Таня работает. Пары пропускает. Боюсь, чтобы ее не отчислили. Она на третьем курсе. Хотим, чтобы окончила магистратуру".

- Дочка научилась совмещать учебу с работой. Успешно сдавать сессию, поступит в магистратуру. Но после рождения первенца ей придется взять на год академотпуск. Разница в возрасте пусть не пугает. Им хорошо вместе. Зять будет хорошо зарабатывать. Скоро купят жилье.