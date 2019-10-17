"Дети боятся с ним спать. Просыпается и ищет пистолет"

"Четыре года я не говорю с отцом, - пишет 27-летняя Анастасия из Николаевской области. - Через шесть месяцев после смерти матери он женился во второй раз. Привел домой вдвое моложе себя. Она нас с братом фактически выжила. Алексей поехал учиться в Киев, я работаю в Николаеве. Мачеха приписалась в доме, который мои родители строили почти 20 лет. Недавно во время ссоры угрожала, что родит от нашего папы двое детей и все это у нас отберет. Из-за какой-то аферистки я уже почти лишилась дома, а отец, как очарованный, постоянно на ее стороне".

Вкладывает в конверт фото Валентина и его второй жены Юлии. Седовласый мужчина обнимает блондинку в вязаном свитере. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, обводит ею вокруг фото.

- Подозреваете, что молодая жена отца приворожила. Обижаетесь, что так быстро нашел матери замену. Отношения с Юлией поддерживал еще до того, как овдовел. Об измене никто в семье не догадывался. Ваши намерения разлучить супругов потерпят поражение. Детей мачеха не родит, но сделает все для того, чтобы отец завещал ей дом. Недолго будете жалеть, что остались без родительского двора. Через полгода выйдете замуж и пойдете в невестки. Брат в столице купит квартиру.

"Сын Дмитрий проиграл в карты автомобиль, - рассказывает в письме 54-летняя Елена Владимировна из Полтавы. - Проблемы с игроманией имел его отец. Эта болезнь еще хуже алкозависимости. Одного вылечили, а другой - не поддается. Дмитрий стал неуправляемым. Невестка от него ушла, забрала сына. А я пускать на порог боюсь. Как только придет в гости, сразу что-то украдет".

Биоэнергетик достает из конверта снимок Дмитрия. Худой высокий бородач стоит возле черной "БМВ".

- Автомобиль был его кормильцем. Без работы чувствует себя опустошенным. Таксовать за рулем чужого авто не хочет. Но сейчас не время перебирать. Должен выплатить долги и заработать на новую машину. Планы о заработках за границей лучше отложить. Пересечь границу не сможет, пока не выплатит бывшей жене алименты. Все это ни к чему хорошему не приведет, пока сын окончательно не преодолеет игровую зависимость. Мечтает о собственной службе такси. Все может стать реальностью, если перестанет выносить деньги в казино.

"Племяннице Оксане не везет, - пишет киевлянка Наталия, 54 года. - Первый муж уехал на заработки в Москву и там нашел другую женщину. Второй был намного старше ее, но богатым. Она очень хотела детей. Юра дал деньги на искусственное оплодотворение. Родила ему двойню. Жили хорошо, пока кто-то ему на Оксану чего-то не наговорил. Пришел домой злой. Дал 24 часа, чтобы упаковала вещи и выселилась из дома. На детей алименты платит, но не навещает. Оксана на работе познакомилась с другим мужчиной. Дима предлагает ей жить вместе, но у самого ни кола ни двора. Говорю, чтобы порвала с ним отношения, потому что напоминает мне альфонса".

Вкладывает в конверт фото рыжеволосой женщины в джинсовом сарафане. На шее - зеленые бусы.

- Муж прогнал из дома, потому что узнал об измене. У Оксаны был роман с женатым. Кто-то из родственников рассказал об этом Юрию. Тот измены не прощает. Из-за этого расстался с первой женой. Новый мужчина многое скрывает. Если не хочет, чтобы Дима принес в ее жизнь еще больше проблем, не надо соглашаться на гражданский брак.

"Зять Алексей вернулся с войны другим человеком, - пишет 61-летняя Элеонора Викторовна из Киевской области. - Мы готовились к тому, что он изменился. Но не понимали, насколько глубокий след в человеке оставляет война. У Алексея часто бывают срывы. Не может спокойно смотреть телевизор. Начались конфликты на работе. Не готов слушать чужое мнение. Считает, что единственное правильное - его. Раньше таким не был. Это спокойный парень, который должен был работать учителем физкультуры, а не брать в руки оружие. Но он никого слышать не хотел. Пошел воевать. Имеют с женой две дочки. Дети боятся с ним спать. Просыпается и ищет пистолет, кричит во сне. Ему каждую ночь снится, как он умирает. Пробовали затянуть к психологу. Не хочет. Говорит, что со всем справится сам, но становится только хуже".

- Посттравматический синдром иначе не одолеть. Требуется помощь специалиста. Хорошо, если это будет капеллан или психолог, работающий с ветеранами. Хороший результат даст терапия в кругу таких же, как он. Люди, которые прошли через этот ад вместе, совместными усилиями смогут преодолеть пережитые страхи и затянуть душевные раны. Алексей проживет долгую и счастливую жизнь. Через год жена родит сына. У мальчика будут хорошие успехи в футболе. Алексею стоит попробовать себя на тренерском поприще и открыть собственную спортивную секцию.