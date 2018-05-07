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вторник, 08 мая 2018 06:10

Дарья Косарь делает картины из фруктов и колбасы
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Картины из продуктов создает киевлянка 25-летняя Дарья Косарь. Их фотографирует и выкладывает в социальной сети "Инстаграм". Имеет заказы в Украине и за рубежом.

— Как-то заболела и целый месяц не выходила из дома, — рассказывает Дарья Косарь. — Чтобы развлечься, решила сделать композицию из того, что есть под руками. Кофейными зернами выложила чашку и надпись: "Доброе утро!" Сфотографировала и опубликовала в социальной сети. Кто-то из друзей от моего имени отправил снимок на конкурс. Узнала об этом, когда получила премию.

Через какое-то время поступило сообщение от иностранной компании, которая шьет одежду. Попросили создать красивые картины для их страницы в соцсети. Из еды выложила платья. Так начала зарабатывать на хобби. Сначала делала картины для заграничных фирм. Теперь имею много заказов из Украины.

Дарья Косарь использует овощи, фрукты, шоколад, колбасу, сыр, морепродукты, каши и приправы.

— Создание картины занимает от часа до двух дней. Больше всего люблю работать с фруктами и овощами. Часто использую блины разной формы. Сама рисую их на сковородке.

Цену картин Дарья называть не может. Это запрещено условиями контракта.

— Одну из самых дорогих делала на заказ американской компании, — говорит. — Это была съедобная копия обложки нового альбома Кэти Перри. На тарелке с фруктами рисовала голову певицы, к которой тянулись руки фанатов. Использовала белый и черный шоколад. Заказчики были в восторге.

Дарья Косарь закончила Киевский экономический университет. Имеет профессию маркетолога и психолога. Раньше работала секретарем. Подрабатывала фотографом.

— Сейчас создание фуд-арта стало моей основной работой. Мечтаю открыть ресторан, где будут подавать блюда в виде картин, — говорит Дарья Косарь.

Автор: Юлия МЕЛЬНИК
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Дата
08
мая

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