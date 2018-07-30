"Цыплята спали в халабуде во дворе, спасти не успела. Утонули"

— Часть газет и книжек из затопленного архива пойдет на макулатуру. Все, что еще можно, — спасаем, — говорит по телефону директор Черниговской областной библиотеки им. Короленко Инна Алиференко, 51 год.

Убытков быльш чем на 58,3 млн грн нанесло ненастье 30 июня в Чернигове. Ливень повредил 207 жилых домов, четыре медицинские и девять заведений образования. Размер ущерба превысил критерии чрезвычайной ситуации местного уровня, по выводам экспертов. Чернигов может претендовать на помощь на государственном уровне.

Архив областной библиотеки расположен в цокольном помещении. Сразу после затопления книгохранилища, руководство заведения попросило жителей города помочь сушить книжки и газеты. Немало горожан отозвались. Разобрали по домам, школам. Часть отвезли в Летний театр.

— С 6 июля хожу на работу сюда, — говорит библиотекарь Нина Романчук, 67 лет. — По меньшей мере трижды на день перекладываю подшивки, перелистываю газеты.

Между стенами здания и крышей гуляет ветер — для просушки как раз то, что нужно. Когда начинает накрапывать дождь, в некоторых местах вода просачивается сквозь дыры в крыше.

— Первые дни приходили помогать волонтеры, — продолжает Нина Васильевна. — На ночь и в выходные здесь остается охранник. 200 подшивок уже досохли, их отвезли в библиотеки. Все было 840. Это газеты с 1945 года и где-то по 2011-й. Среди них много районок Черниговской области, которые сохранились лишь в нашем архиве.

Сразу после потопа работники библиотеки тряпками вытирали книжки и газеты. Вода нанесла земли, листьев, мусора. Очевидцы говорят, что поток шел с самой Красной площади — из центра города. Волны были, как на море. Вода повыбивала стекла в окнах. Три комнаты книгохранилища пострадали очень сильно. Некоторые подшивки обрабатывали средствами от грибка. Наибольшая катастрофа — с отделом искусства, что также частично был в цокольном помещении. Это ценные книжки, альбомы. Беда в том, что бумага там мелованная. Если намокат, слипается так, что ничего не сделаешь.

С тротуара на просп. Мира, между остановками "Школа №11" но "вул. Мартына Небабы", видно автостоянку, которая во время ненастья превратилась в озеро. Уровень воды доходил до крыш навесов, под которыми стояли машины.

Автостоянка расположена в низине. Оттуда попахивает болотом, потому что вместе с грязью на заборе автостоянки осело отребье. Видно, как стекала вода: сначала в канаву, дальше — в трубу. Та впадает в большую. На ул. Декабристов почти на каждом заборе висят ковры, покрывала, линолеум. Кто-то вынес за ворота кресла.

— Здесь столько воды было, что эмчаэсники переправляли нас на лодках. Пересаживали через забор, — рассказывает Анна Ивановна. Выходит из двора собирать абрикосы. Видно, что ей тяжело ходить. — В то утро я только поставила завариваться кофе, как вижу — полило. Цыплята спали в халабуде во дворе, спасти не успела. Утонули. А вот Карина, — кивает на большого пса на привязи, — выжила, хотя и намучалась. Карабкалась поверх воды, как могла. Пока не отвязали цепь. Спасатели приехали быстро, но долго ждали, пока подвезут лодки. В домах после потопа все было перевернуто. Откачивали воду специальным насосом. Ни плиты, чтобы приготовить еду, ни холодильника. Пришлось ремонтировать стиральную машину — заплатила 2800 гривен. Нужно покупать новый тюнер, старый упал в грязь. Приходили оценщики, все смотрели, записывали. Пока ничего не сказали. Заплатила им, как и все пострадавшие, 3500 гривен.

— Город дал по 5 тысяч гривен помощи. Из них 3,5 тысячи забрали за экспертизу, — добавляет соседка. Представляется Наталией. Приглашает к себе в дом. — Весь пол в комнатах пришлось снять. На стенах до сих пор видно, до какого уровня было затоплено — больше метра. У меня всегда ограждение задерживало поток воды, когда соседские дворы уже плавали. А тут упало. Уже потратила на ремонт 10 тысяч гривен. Хорошо, что помогли друзья, коллеги. Вот неделя дождей, и опять боюсь, что будет беда. Все это из-за неправильной ливневой канализации. Проблемы начались после того, как по ту сторону проспекта Мира построили гаражный кооператив. Говорят, его владелец — бывший прокурор. Городская власть дала ему все разрешения. Он под гаражами поменял трубу, по которой стекает вода с наших улиц, на вдвое меньшую. Теперь наш район затапливает. Пишем об этом во все инстанции с 2009 года. У соседки есть целая папка с письмами и ответами. Также просим почистить ливневые трубы на наших улицах. Просили и сейчас. Я сама звонила. Говорят: почистили. Но там полно камней! А что делается в местах, где труба меньшего диаметра и идет под землей? Человек там не пролезет, нужна специальная техника.

Выходим на улицу. Трубы, о которых рассказывает Наталия, идут вдоль заборов справа. Кое-где они открыты — просто зацементированная канава. Кое-где — канализация в разы меньше и спрятана под землей. Такая же схема и на соседней ул. Михаила Могилянского (бывшая Селюка. — ГПУ).

— Если не ошибаюсь, затопило вплоть до 16-го номера, — говорит по-домашнему одетый мужчина, выходит из двора. — Заплатили ли кому страховку — не знаю. Мне и еще одному отказали. Сказали: "У вас пропущен платеж за один месяц, выплаты не положены". Застрахован был в Приватбанке. Почти три года ежемесячно отдавал по 20 гривен. А тут как-то так вышло, что последний месяц проплату не сделали. По-видимому, осталось на карточке меньше "двадцатки". А я не обратил внимания. Привык, что не сняли в этом месяце, снимут в следующем сразу за два.

Большое затопление на ул. Декабристов и Могилянского было также летом в 2011 году и летом 2014-го. Тогда же залило и автостоянку. Но нынешний потоп превзошел все предыдущие. 21 июля ливень опять подтопил дворы на ул. Декабристов. Городская власть признала: критическими стали не только погодные условия, но и неправильная ливневая канализация гаражного кооператива.

Общежитие на ул. Текстильщиков, 23, пустое. На дверях двухэтажки висит объявление: "В связи с подтапливанием дома и отслоением штукатурки на стенах и потолке находиться в доме опасно".

— Мы все живем на улице Мазепы, 70. Это студенческое общежитие, куда нас временно переселили, — мужчина на первом этаже закрывает двери комнаты и спешно уходит.

— На ночь здесь никто не остается, — выходит его соседка Вера Прокопчук. — Первые дни после потопа ночевали только две семьи. Впоследствии выехали. Вот пришла взять теплую одежду. Еще нужно убрать в холодильнике, он разморозился. Живем в общежитии с мужем, дочкой и 7-летним внуком. Из вещей забирали только самое необходимое. Каждой семье дали комнату. Комендант студенческого общежития выделила и постель, и все, что нужно. Сколько там пробудем, не понятно. Очень надеемся, что мэр решит наш вопрос. 30 июня испугались: дом трещал, как скорлупа. Не громко так, а как-то со скрипом. Все соседи повыбегали в коридор. Где идут балки, которые держат здание, появились трещины. У меня в комнате тоже треснула штукатурка. Около туалетов на нашем крыле совсем стена отошла. В крыле напротив начало падать с потолка. Уже потом увидели, что полный подвал воды. Накануне коммунальщики выкопали яму у нас под окном, но так ее и оставили. А когда пошел дождь, яма наполнилась. Вся вода просочилась под здание. Сухо ли в подвале в настоящий момент — не знаю: ключей у меня нет. Тогда всю воду откачали. Коммунальщики сушили специальными устройствами два дня, открывали все отдушины, проветривали. Яму рабочие ТЭЦ приехали и молча засыпали. Они часто именно в этом месте копают. Видно, там у них какая-то развилка. С одной стороны дома под фундаментом коммунальщики пораскладывали мешки с песком, чтобы хоть как-то задерживали воду.

Эксперты сделали вывод: дом на ул. Текстильщиков, 23, непригоден к использованию. Ремонтировать или сносить общежитие — будет решать еще одна комиссия.

250 кубометров воды откачали спасатели из книгохранилища Черниговской областной библиотеки им. Владимира Короленко. Ее затопило во время дождя. 75 раз выезжали спасатели с 30 июня по 2 июля эвакуировать местных жителей и откачивать воду в подтопленных районах областного центра.

57 человек отселили из общежития на ул. Текстильщиков, 23, в Чернигове. Во время дождя вода залила подвал, по стенам пошли трещины. 22 взрослых и четверо детей живут в общежитии Черниговского профессионального строительного лицея. Шесть человек и одну семью из ул. Декабристов разместили в учебно-реабилитационном центре №2. Остальные поехали к родственникам.